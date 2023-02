Un Grammy pour Ubisoft Montréal

Le premier Grammy pour la nouvelle catégorie «Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media» a été attribué hier à la compositrice de la trame d’Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, une production d’Ubisoft Montréal. La compositrice qui a récupéré le prix, Stephanie Economou, a aussi été nominée pour la même composition par la Guild of Music Supervisors.

Les autres trames nominées étaient celles du jeu de tir à la troisième personne Aliens: Fireteam Elite, du jeu de tir à la première personne Call of Duty: Vanguard, du jeu d’aventure montréalais Marvel’s Guardians of the Galaxy ainsi que du jeu de stratégie Old World. Étonnamment, la trame de God of War : Ragnarök, qui a remporté le Game Award en décembre dernier pour meilleure composition, ne figurait pas parmi la liste.

Bien que la catégorie des Grammys célébrant la musique des jeux vidéo soit une nouveauté qui témoigne de l’acceptation culturelle de la valeur artistique des jeux vidéo, il ne s’agit techniquement pas du premier Grammy qui soit remis à une production musicale associée à un jeu vidéo. Effectivement, en 2011, ou douze ans après que la musique de jeux vidéo soit devenue admissible pour un Grammy, Christopher Tin avait reçu le Grammy du meilleur arrangement musical pour sa pièce Baba Yetu issue du jeu Civilization IV.

Est-ce assez pour redémarrer la machine?

Si la reconnaissance artistique d’Assassin’s Creed Valhalla par le Grammy est une nouvelle positive pour le studio montréalais, son avenir demeure incertain. À la mi-janvier, la maison mère de la division montréalaise du studio de jeux vidéo a déclaré faire face à «des défis majeurs» dans un communiqué qui mentionnait aussi l’annulation soudaine de trois jeux ainsi que le report de la sortie de l’attendu Skulls and Bones. D’ailleurs, Ubisoft avait aussi annulé quatre sorties en 2022. L’entreprise s’attend à terminer l’année fiscale en mars 2023 avec une perte d’environ 700 M$.

Le studio, qui n’a publié aucun titre majeur dans l’année 2022 – aucun Far Cry ni aucun Assassin’s Creed – assure avoir plusieurs grosses productions en route pour la prochaine année fiscale qui débute en avril 2023. Une adaptation vidéoludique de l’univers filmique de James Cameron nommée Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin’s Creed Mirage, Skulls and Bones ainsi qu’un autre jeu qui n’a pas encore été annoncé sont toujours prévus.

Difficile de dire, pour l’instant, si la situation inquiétante affectera les nombreux studios canadiens du géant du jeu vidéo.