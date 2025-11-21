À surveiller au Salon du livre de Montréal ce week-end

Auteurs en dédicaces, tables rondes et entretiens, activités familiales, remises de prix: quelles sont les attractions à ne pas rater au 48e Salon du livre de Montréal, qui bat son plein jusqu’à dimanche au Palais des congrès? Voici quelques suggestions à noter pour les amoureux des bouquins.

Bien sûr, les très achalandées journées du vendredi, samedi et dimanche constituent le moment parfait pour aller serrer la pince de vos auteurs et autrices de prédilection au Salon du livre. Plusieurs grands noms y offriront des séances de dédicaces de leurs plus (et moins) récents ouvrages.

Quelques noms? Dany Laferrière, Joséphine Bacon, Marie-Sissi Labrèche, Paul Kawczak, India Desjardins, Tristan Demers, Chris Bergeron, Sophie Bienvenu, Simon Boulerice, Chrystine Brouillet, Patrick Sénécal, Heather O’Neill, Andrée A. Michaud, Michel Hazanavicius et la grande Janette Bertrand, pour ne nommer que ceux-là, seront tous au rendez-vous à une heure ou l’autre de la fin de semaine, stylo en main.

Consultez l’horaire du kiosque de leur maison d’édition pour savoir quand les attraper. Plusieurs d’entre eux participeront également à des cabarets et des causeries.

De Boucle d’or à Yasmina Khadra

Avis aux familles, de multiples propositions se déploieront pour stimuler l’imaginaire des futures petites souris de bibliothèque. Avec Anaée, ballerine araignée et les Grands Ballets (samedi, 9 h 30, Espace jeunesse Le Lait), les tout-petits de 3 ans et plus seront initiés au merveilleux monde de la danse, tandis qu’Ari Cui Cui convie ses jeunes amis à la lecture du conte Boucle d’or et les trois ours (dimanche, 14 h, Espace jeunesse Le Lait). Des animations et projections sont également prévues pour les 6 à 9 ans.

Les parents et grands-parents, eux, seront impressionnés d’assister au Grand entretien avec l’estimé écrivain algérien de renommée internationale, Yasmina Khadra, samedi, à 13 h 45, à l’Agora. L’auteur de Morituri, des Hirondelles de Kaboul et de Ce que le jour doit à la nuit survolera son immense parcours et se penchera sur son dernier-né, Cœur-d’amande (2024).

Dimanche, notre trésor national Janette Bertrand discutera avec Rébecca Déraspe, autrice de la pièce Janette qui raconte superbement sa vie, dans un tête-à-tête intitulé Passer le flambeau. Un échange sous le thème de la transmission pour une grande dame qui a, justement, tant transmis aux Québécois. À 14 h 45, à l’Agora.

Pour des soirées animées

Aux dires d’Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal, les plages horaires de la fin d’après-midi et de la soirée constituent l’un des secrets les mieux gardés de cette grande foire de la littérature. Parce qu’il y a moins de visiteurs, et donc, plus d’espace et de temps pour bouquiner sans stress!

Cette accalmie ne signifie toutefois pas que le plaisir se tarit. C’est samedi, en début de soirée (18 h 40), à l’Agora, que sera remis le Prix littéraire France-Québec, qui soutient le rayonnement de la carrière d’une plume québécoise en France. Isabelle Picard (Des glaçons comme du verre), Mireille Gagné (Frappabord) et Yannick Marcoux (Je travaille dans le bruit) sont les talents en lice cette année.

Puisque la littérature acadienne, « celle qui shine fort, ici pis ailleurs », est à l’honneur en cette 45e mouture du Salon du livre, on la célébrera en grand au Cabaret L’Acadie en fête (19 h 30) avec, notamment, Zachary Richard et Robin-Joël Cool. Tandis que, plus tôt, à 17 h 30, Stéphanie Boulay et La Grande Sophie se réuniront auprès de Monique Giroux pour une heure de communion en mots et en musique.