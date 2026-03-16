«Frères» de Nathalie Doummar explore la masculinité au théâtre Duceppe

La pièce Frères, écrite par Nathalie Doummar, sera à l’affiche du théâtre Duceppe à Montréal du 15 avril au 16 mai 2026. Après le succès de Mama en 2022, Doummar continue d’explorer sa mythologie familiale, cette fois-ci en donnant la parole aux hommes. La pièce promet d’aborder la masculinité contemporaine avec humour, lucidité et vulnérabilité

Frères met en scène un groupe d’hommes – pères, fils, cousins, beaux-frères – âgés de 23 à 65 ans, réunis dans un chalet en bois rond au cœur de la forêt laurentienne. Ce petit clan égypto-québécois profite de ce cadre pour aborder des sujets variés, allant des finances personnelles aux attentes envers les femmes et le mariage.

Les discussions sont ponctuées de critiques, de défis et de tentatives de réorganisation de la hiérarchie familiale, mais une valeur reste centrale: la loyauté. La pièce pose la question de savoir si les liens familiaux peuvent vraiment résister à tout.

Avec cette nouvelle comédie dramatique, Nathalie Doummar dépeint la force et la vulnérabilité des liens familiaux. Elle codirige elle-même les comédiens.

Manuel Tadros et Paul Ahmarani mènent la distribution.

La pièce promet d’offrir un mélange d’humour et de moments de malaise, tout en explorant les dynamiques complexes au sein de ce microcosme familial.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.