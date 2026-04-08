Alexandra Stréliski et le Cirque Le Roux à la Place des Arts

La Place des Arts accueillera du 4 au 14 novembre une version inédite du spectacle Entre chiens et louves du Cirque Le Roux, mettant en vedette la pianiste et compositrice québécoise Alexandra Stréliski. Cette collaboration promet une expérience artistique unique, mêlant musique et poésie circassienne.

Le spectacle Entre chiens et louves du Cirque Le Roux, reconnu pour son approche de « ciné-cirque », sera enrichi par la présence d’Alexandra Stréliski, qui interprétera sa musique en direct. Certaines pièces ont été spécialement composées pour l’occasion, tandis que d’autres proviennent de ses albums.

Cette exclusivité montréalaise vise à offrir une expérience encore plus vivante et envoûtante de cette œuvre acclamée internationalement, ayant déjà été présentée plus de 250 fois à travers le monde.

La collaboration entre Alexandra Stréliski et le Cirque Le Roux n’est pas nouvelle. Elle est le fruit d’une amitié de longue date qui remonte à leurs années d’études à Montréal. Depuis, Stréliski a souvent signé la trame sonore des créations de la troupe, tandis que les circassiens ont contribué à la mise en scène de ses concerts.

Pour cette édition montréalaise, la musicienne sera accompagnée du duo de cordes Julia et Natalia Kotarba ainsi que du musicien électronique Jimbo Canoville.

Un spectacle cinématographique

Entre chiens et louves s’inscrit dans l’approche distinctive du Cirque Le Roux, où les tableaux s’enchaînent comme des séquences cinématographiques. Le spectacle met en scène huit acrobates virtuoses incarnant des personnages à travers trois époques: 1850, 1960 et 2026.

Les billets pour ce spectacle exclusif sont en vente dès le 8 avril.

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