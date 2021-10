Un nouveau titre et un album version deluxe pour Charlotte Cardin

Ce 22 octobre marque une journée spéciale à la fois pour les adeptes d’astrologie, mais également pour les fans de Charlotte Cardin. La chanteuse a dévoilé aujourd’hui un nouveau single sous le signe du Scorpion. Un titre qui présage également la sortie prochaine d’une version deluxe de son album Phoenix.

Pour ce Scorpio Season, la musicienne à la voix envoûtante dévoile un titre qui mixe toujours aussi habilement la sensualité et la décontraction caractéristique de son univers. Un titre mystique que justifie l’autrice-compositrice-interprète dans un communiqué:

La saison du Scorpion s’ouvre le 22 octobre et se poursuit jusqu’au 21 novembre. C’est une saison de mystère, d’intensité et d’émotion. C’est la période la plus sensuelle de l’année, et la plus déroutante – nous voulons de l’intimité, mais nous voulons de la clarté – que sommes-nous, où allons-nous, où cela va-t-il? Comme la mort et la renaissance vont toujours de pair, cette chanson parle des fatalités nécessaires que la saison du Scorpion apporte sur nous tous. Charlotte Cardin

Ce nouveau titre, qui se contentera d’une boucle de quelques images en guise de clip, a été produit par le Canadien Ajay Bhattacharyya connu sous le nom de Stint, qui a déjà collaboré avec des artistes comme Demi Lovato, Kesha, ou le groupe Panic! At the Disco.

Un Phoenix de luxe

Cette nouvelle chanson était aussi l’occasion pour l’artiste d’annoncer l’arrivée, le 12 novembre prochain, d’une version deluxe de son album Phoenix.

Comme le confie l’artiste dans un communiqué, ce fut près de 50 démos qui auraient été composés durant le processus de création de Phoenix. Mais, finalement, seules treize chansons avaient fini par figurer sur l’album. Des titres supplémentaires que la musicienne compte donc offrir à ses fans pour cette nouvelle mouture de son flamboyant opus fort de 40 millions de streams.

Même si nous aimions beaucoup les autres morceaux, nous ne pouvions pas tous les intégrer. Mais depuis la sortie de l’album, la réponse a été si positive que j’ai voulu rendre la pareille à mes fans, qui m’ont toujours soutenue, en prolongeant un peu plus l’ère Phoenix. Je suis retournée à ces premières démos que j’ai adorées et j’ai choisi de travailler sur celles qui me tenaient particulièrement à cœur pour cette sortie. J’espère qu’elles seront spéciales pour vous aussi. Charlotte Cardin

En plus de cette nouvelle chanson astrologique, des B-sides originellement prévus pour l’album retrouveront leur place dans cette version augmentée. On retrouvera notamment sur cette tracklist trois nouvelles chansons: You Lie You Die, Changing, Over Me. Deux duos de l’artiste seront également offerts: C’est La Vie (en collaboration avec le rappeur français Dinos) ainsi que la reprise de Phoenix avec l’artiste Lubalin déjà sortie en juillet dernier. Enfin, comme septième et dernier ajout, un remix de son succès Passive Agressive par le producteur et compositeur Johnny Goldstein.



Après sa prestation remarquée au festival Osheaga, Charlotte Cardin s’apprête à démarrer sa tournée nord-américaine avec un premier concert new-yorkais le 11 novembre. Malheureusement pour les retardataires québécois, tous ses prochains concerts dans la belle province affichent déjà complet.