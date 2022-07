5 concerts gratuits en plein air à ne pas rater à Pointo et RDP

Folk, classique et musique brésilienne résonneront cet été dans les parcs de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, sous le soleil ou à la tombée du jour. Apportez vos chaises ou votre nappe de pique-nique, et profitez de ces spectacles gratuits, avec pour la plupart vue sur le fleuve.

Beyries. Crédit photo : Alexis Belhumeur

Jeudi 21 juillet, à 19 h

Comme l’indique le titre de son deuxième et plus récent album, le bien-nommé Encounter, l’autrice-compositrice-interprète à la voix feutrée ira à votre rencontre au parc Marcel-Léger sur le bord de l’eau. Accompagnée de trois musiciens et musicienne de choix, Amélie Mandeville à la basse et au synthé, Marc Chartrain à la batterie et André Papanicolaou aux guitares, elle déploiera dans la douceur du soir sa pop folk raffinée. Ambiance envoûtante et chaleureuse en perspective.

Parc Marcel-Léger, 14678, rue Notre-Dame Est

Hank Knox. Crédit photo : Mari Photographe

26 juillet, 19 h

Hank Knox, muni de son clavecin, et Dorian Bandy, de son violon baroque, s’uniront au belvédère de Pointe-aux-Trembles le temps d’une prestation à la fois intimiste et joyeuse. Le tandem virtuose interprétera des sonates de Georg Philipp Telemann, George Frideric Handel et Johann Georg Pisendel (le violoniste favori de Bach, soit dit en passant).

Parc du Fort-de-Pointe-aux-Trembles, boulevard Saint-Jean-Baptiste

Quintette à Vue, des Belles Bêtes. Crédit photo : Hors Focus Films

30 juillet, 11 h 30 à 12 h, réservation requise

C’est du haut de ses échasses que cet insolite quintette à cordes jouera contrebasse, violoncelle, guitare, violon alto et soprano à la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles. Et l’intention de ces drôles de musiciens n’est certainement pas de vous regarder de haut! Au contraire, affublés de leur mono-œil géant, ils souhaitent observer des cœurs transportés par la musique. Un spectacle classique résolument atypique.

Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles, boulevard Saint-Jean-Baptiste

11 août, 19 h

L’auteur-compositeur-interprète, qui par ses trois albums s’est illustré comme l’une des plus belles plumes de sa génération, présentera son plus récent opus, Au premier tour de l’évidence, paru l’hiver dernier, entouré de cinq compagnes et compagnons de scène, dont son indéfectible complice Benoit « Shampouing » Villeneuve, à la guitare électrique. Une occasion inouïe de se laisser immerger par ses mots tout en sensibilité et son folk empreint d’americana, si propice aux douces soirées d’été.

Parc Saint-Jean-Baptiste, 1050, boulevard Saint-Jean-Baptiste

19 août, 19 h à 20 h 30

Gageons que les rythmes de la musique brésilienne sauront vous embraser! La multi-instrumentiste Lara Klaus, influencée par la musique du Nord-Est du Brésil, la soul et la musique afro-latine, et le guitariste Diogo Ramos, que l’on a pu tous deux voir cette année au Festival international Nuits d’Afrique, nous convient à une soirée dansante, inspirée des multiples cultures de leur Brésil natal.

Parc Armand-Bombardier, boulevard Armand-Bombardier/boulevard Perras

À titre informatif, en cas de pluie ou de chaleur extrême, les spectacles gratuits pourraient être annulés. Communiquez avec les maisons de la culture ou consultez la page Facebook Culture et bibliothèques de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles pour confirmer la tenue d’un événement.