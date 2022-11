Ariane Roy, révélation en série

L’autrice-compositrice-interprète Ariane Roy, qui scintille déjà parmi la constellation de jeunes artistes figures de proue de la pop alternative actuelle, aux côtés des Thierry Larose, Lou-Adriane Cassidy et autres Gab Bouchard, a remporté le prix de la révélation de l’année au Gala de l’ADISQ dimanche soir.

Grâce à son brillant premier album, Medium plaisir, elle avait été nommée révélation chanson de Radio-Canada 2021-2022, avant de remporter tout récemment les faveurs des collégien.ne.s, qui lui ont décerné le Prix collégial de la chanson de l’année, pour Ce n’est pas de la chance.

Ce trophée, elle ne s’y attendait sérieusement pas. « J’ai tellement remis de choses en question, eu tellement de doutes pendant la dernière année, tout en ayant full de gratitude de faire ça », dit l’artiste en entrevue avec Métro, sa statuette fraîchement récoltée blottie sur elle. « C’est une grosse vague d’émotions qui me traverse en ce moment. »

Bien qu’elle travaille déjà à un prochain album — « j’ai déjà hâte de m’y remettre », elle savoure sur scène les chansons de Medium plaisir, dont la tournée s’amorce. « Elles appartiennent maintenant au public, et ça me fait du bien, parce que je me tanne vite de mes chansons, confie-t-elle. Les voir prendre vie sur scène autrement, me laisser plus de liberté et voir les gens les recevoir, ça me fait vraiment de bien. Et ça me donne encore plus le goût de me remettre à autre chose et avoir un autre élan créatif. Être sur scène, je le savoure. »