Deuil et santé mentale: «Merci d’être venus» au Théâtre Denise-Pelletier

La pièce de théâtre Merci d’être venus, qui souligne l’importance du dialogue autour du deuil et de la santé mentale, revient sur scène, cette fois au Théâtre Denise-Pelletier.

Après avoir connu un succès à guichet fermé au Théâtre Périscope en 2023 et une tournée de plus de 35 représentations au Québec et en Ontario, la pièce sera présentée à la Salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier du 13 au 31 janvier 2026. Cette œuvre, qui conjugue théâtre, autofiction, conférence et stand-up, offre une expérience unique aux spectateurs.

Un spectacle poignant

Dans un cadre intime de resto-bar, le personnage principal, L’Acteur, interprété par Gabriel Morin, s’adresse directement au public, accompagné d’une musicienne. Avec humour et sans détour, il aborde le sujet du suicide, inspiré par la perte de son frère survenue 16 ans auparavant.

Le spectacle explore les émotions complexes du deuil, de la colère à la culpabilité, et comment cet événement a façonné ses relations personnelles et sa perception de la vie.

Merci d’être venus ne se contente pas de raconter une histoire; elle s’engage activement dans la prévention du suicide. À chaque représentation, un intervenant en prévention du suicide est présent pour assurer le bien-être du public et promouvoir les ressources locales. Cette initiative est le fruit d’une collaboration avec l’Association Québécoise de la Prévention du Suicide (AQPS), qui s’est associée pour la première fois à un projet artistique de cette envergure.

Reconnaissance et avenir de la pièce

La pièce a été saluée par la critique, Gabriel Morin ayant reçu le Prix Meilleur texte original 2023-2024 de l’Association Québécoise des Critiques de Théâtre (AQCT). Elle a également été récompensée par le prix Lucéo dans la catégorie Projet inspirant – Organisme, soulignant son engagement en matière de prévention du suicide.

Après son passage à Montréal, la tournée se poursuivra dans plusieurs villes, notamment Val d’Or, Amos, et Joliette.

En complément de la pièce, un balado du même nom, animé par Gabriel Morin, est disponible sur Spotify et Apple Podcasts. Ce balado, qui a déjà enregistré plus de 7000 écoutes, propose des entrevues avec des intervenants spécialisés et des artistes partageant leurs témoignages personnels sur la prévention du suicide.

