Nécessaire en temps de crise

Le leadership : plus pertinent que jamais

Valorisés par toutes les industries, les professionnels du leadership sont de plus en plus en demande, que ce soit pour gérer les défis au quotidien ou rassurer les employés en période de turbulence.

Aujourd’hui plus que jamais, les experts en leadership sont un atout majeur pour toute entreprise qui souhaite se démarquer de par sa gestion et la qualité des relations entre ses employés.

Le leadership d’aujourd’hui

Peu importe le contexte, les leaders ont le pouvoir de susciter la motivation, de créer des changements et d’inspirer les autres à faire de leur mieux. Ils font tout en leur pouvoir pour amener les membres de leur équipe à atteindre la réussite de par leur vision et leur aptitude à diriger. Ce n’est pas pour rien que « 90% des dirigeants d’entreprises et de ressources humaines canadiens considèrent le leadership comme une préoccupation importante ou très importante pour une entreprise », comme le rapporte Deloitte!

Le leadership en temps de crise

Lors de périodes plus mouvementées, par exemple celle suscitée par la pandémie de Covid-19, les leaders font face à de nouveaux défis. Devant l’inconnu – qu’il s’agisse d’une crise environnementale, économique, politique, etc. -, ils se doivent de réagir rapidement et de s’adapter à la turbulence. « Ces éléments deviennent de plus en plus fréquents », explique Nadège Firsova, chargée d’enseignement à l’École d’éducation permanente de l’Université McGill. « Pour une organisation, ils deviennent plus difficiles à prévoir et à mesurer », poursuit-elle, ajoutant que le leader compétent est contraint de porter plusieurs chapeaux pour performer en de telles circonstances. « Pour diriger en période de turbulence, il faut être autant un gestionnaire qu’un décideur qu’un chef de projet qu’un bon père de famille pour les employés […] Après la crise, les organisations auront besoin de leaders adaptatifs, flexibles, de communicateurs puissants capables de traverser les tempêtes et d’apporter le sens et le but à leur équipe », déclare-t-elle.

Pourquoi étudier le leadership?

« Pour naviguer dans cet environnement complexe, ça prend des outils spécifiques, des compétences spécifiques, comme la capacité de résoudre des problèmes et de penser de manière critique pour prendre des décisions efficaces », affirme madame Firsova. « La motivation est un moteur clé, mais très peu sont qualifiés pour cette approche […] Ça nécessite une intelligence émotionnelle, des compétences de communication, d’empathie et d’écoute pour établir une relation de confiance entres les employés », souligne-t-elle.

Un programme au goût du jour

Jouissant d’une popularité indéniable, le programme de Leadership et gouvernance offert à l’École d’éducation permanente de l’Université McGill a récemment été mis à jour, question de refléter le marché actuel. « Pour ce faire, nous avons consulté l’industrie, les associations de leadership, les professionnels du monde des affaires, les étudiants », énumère fièrement Nadège Firsova, gestionnaire dudit programme. « C’est un programme unique. Il comprend des simulations, des activités et des études de cas, pour aller au-delà des connaissances purement théoriques. Nous aidons les étudiants à apprendre et appliquer les compétences techniques et humaines nécessaires à quiconque souhaite devenir un bon leader », ajoute-t-elle.

Vous avez envie d’acquérir les compétences dont vous avez besoin pour être un bon leader? Rendez-vous au https://mcgill.ca/continuingstudies/fr/domaine-detude/leadership-et-gouvernance pour plus d’information!