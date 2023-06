Feux de forêt: Québec recommande aux Montréalais de fermer les fenêtres

D’ici les prochaines heures, la qualité de l’air pourrait se détériorer à Montréal à cause des feux de forêt, a prévenu ce mercredi le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel, qui conseille à la population de fermer le plus possible ses fenêtres et de réduire ses activités physiques à l’extérieur pour se protéger contre de potentiels effets néfastes du smog sur la santé.

Cette dégradation de la qualité de l’air demeure encore incertaine; tout dépend de la direction que prendront les vents et de leur puissance de même que des conditions météorologiques à venir. Un «panache en concentration élevée de particules fines» se trouvant actuellement dans les régions des Terres-cries-de-la-Baie-James, du Nord-du-Québec et de l’Abitibi-Témiscamingue pourrait se déplacer jusqu’à Montréal, les Laurentides, Lanaudière et l’Outaouais dès demain, a affirmé aujourd’hui M. Bonnardel en point de presse.

Pour sa part, la Santé publique de Montréal n’a émis aucune nouvelle annonce officielle depuis la semaine dernière, alors que la métropole était plongée dans un brouillard jaunâtre. L’organisation assure qu’elle suit la situation de près. À titre préventif, celle-ci conseille à toute personne, peu importe son âge, de surveiller au cours des prochains jours certains symptômes qui pourraient nécessiter une attention médicale: essoufflement, respiration sifflante, toux profonde, étourdissements, douleur dans la poitrine et palpitations cardiaques.

Les effets de la mauvaise qualité de l’air pourraient être particulièrement néfastes pour les personnes asthmatiques, cardiaques, âgées, enceintes, celles avec des problèmes respiratoires et les jeunes enfants.

En fin d’après-midi, la qualité de l’air à Montréal était bonne, selon le Réseau de surveillance de la qualité de l’air (RSQA) et IQAir.