Une solution efficace pour le bon alignement des dents

La dentisterie neuromusculaire se concentre plus précisément sur le positionnement adéquat de la mâchoire, qui est en relation avec les muscles de la tête et du cou. Elle vise l’équilibre pointilleux entre tous les éléments de la tête et du cou et étudie la mécanique de la mâchoire comme un tout. Un simple déséquilibre, même infime, peut causer des effets secondaires et des douleurs.

Si vous constatez un problème d’alignement dentaire, pensez à visiter une clinique dentaire qui pratique cette discipline. Cela fait partie intégrante d’une bonne santé bucco-dentaire !

Un équilibre complexe

Au niveau de la tête et du cou se trouvent plusieurs structures anatomiques qui fonctionnent en harmonie. Un déséquilibre entre ces éléments peut causer des effets secondaires non négligeables, tels que des douleurs, des tensions, l’articulation de la mâchoire endolorie ainsi qu’une mastication difficile. Ces problèmes surviennent puisque le corps cherche à compenser le problème par lui-même causant alors la détérioration et l’inflammation de l’articulation. Sans intervention, cela peut entraîner des aggravations dans le futur.

Le trouble de l’ATM

L’occlusion définit la manière dont les dents s’emboîtent entre elles. Lorsque la mâchoire ne ferme pas correctement ou qu’elle est déviée, il est possible de rencontrer une subluxation ou luxation de l’articulation temporo-mandibulaire, aussi appelée trouble de l’ATM. La dentisterie neuromusculaire peut vous aider à retrouver une bonne qualité de vie si l’équilibre de votre ATM est perturbé.

Les effets secondaires et douleurs

Un mauvais alignement des dents et le trouble de l’ATM peuvent causer plusieurs effets secondaires, comme des maux de tête, de la nervosité et même de l’insomnie, des douleurs au cou, au dos et au visage, de la sensibilité dentinaire, des maux d’oreille, du vertige, un craquement de la mâchoire, bourdonnements dans les oreilles…

La solution

Atteindre un équilibre physiologique entre les dents, les muscles et les articulations temporo-mandibulaires reste beaucoup plus qu’esthétique. La longévité d’une intervention esthétique est assurée par une bonne occlusion. Des traitements minutieux et précis détermineront la position adéquate afin d’obtenir la symbiose de votre bouche et vous aideront à retrouver votre bien-être.

