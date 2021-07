Vivre ici – Bienvenue à LaSalle !

Horaire des collectes

Secteur vert Ordures et recyclage : Lundi Encombrants et CRD* : 1er et 3e mercredi du mois Résidus verts : Mercredi (21 avril au 24 novembre) Résidus alimentaires (9 logements et moins) : Jeudi Secteur jaune Ordures et recyclage : Mardi Encombrants et CRD* : 1er et 3e mercredi du mois Résidus verts : Mercredi (21 avril au 24 novembre) Résidus alimentaires (8 logements et moins) : Vendredi

Secteur rouge Ordures et recyclage : Jeudi Encombrants et CRD* : 2e et 4e mercredi du mois Résidus verts : Mercredi (21 avril au 24 novembre) Résidus alimentaires (9 logements et moins) : Lundi Secteur bleu Ordures et recyclage : Vendredi Encombrants et CRD* : 2e et 4e mercredi du mois Résidus verts : Mercredi (21 avril au 24 novembre) Résidus alimentaires (8 logements et moins) : Mardi

Installations culturelles

Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux

7644, rue Édouard

Fondé en 1986, le centre culturel et communautaire Henri-Lemieux est composé du théâtre du Grand Sault – salle de spectacle de 162 places – et de la galerie Les Trois C qui expose les œuvres d’artistes professionnels en arts visuels.

En plus de la programmation culturelle, le centre propose de nombreux ateliers et activités de loisirs dans les domaines du sport, de l’art, des langues ou encore de l’informatique.

Renseignements : ccchl.ca

Théâtre Desjardins

1111, rue Lapierre

Le Théâtre Desjardins est une salle de spectacle située au cœur de la métropole. Il s’inscrit comme le pôle actif du développement culturel du sud-ouest de l’île de Montréal. Avec sa capacité d’accueil de 813 fauteuils, il offre une programmation de quatre-vingt spectacles variés et populaires en chanson, théâtre, humour, variétés, danse, musique et spectacles famille.

Renseignements : theatredesjardins.com

Bibliothèque L’Octogone

2101, avenue Dollard (adresse jusqu’en 2023)

Un projet d’agrandissement a débuté récemment visant à embellir la bibliothèque pour les prochaines générations. La Ville de Montréal, le ministère de la Culture et des Communication et l’arrondissement de LaSalle ont investi plus de 44,9 M$.

De ce fait, le personnel accueillant de la bibliothèque attend les amateurs de livres dans l’installation temporaire au 2101, avenue Dollard (Place Newman). Les aménagements suivants sont disponibles dans les nouveaux locaux : collections adultes et enfants, postes informatiques, coin BD et salle d’animation (disponible en fonction des mesures sanitaires en vigueur).

Horaire et renseignements : montreal.ca/lasalle ou 514 367-6376

Installations sportives

Centre sportif Dollard-St-Laurent

707, 75e Avenue

On y retrouve une patinoire intérieure et un gymnase. En raison de la tenue d’une clinique de vaccination, le centre n’est pas accessible jusqu’à la fin de l’année 2021.

Aréna Jacques-Lemaire

8681, boulevard Champlain

Vous pourrez pratiquer une variété de sports sur glace.

Patinoire extérieure réfrigérée Bleu Blanc Bouge

Parc Hayward

Durant la saison hivernale, on peut y faire du patinage libre et jouer au hockey. Aussi, durant la fin de semaine, il est possible d’emprunter gratuitement des patins et de l’équipement de protection.

Renseignements : montreal.ca/lasalle

Réservations : lsl_reservations@montreal.ca

Complexe aquatique Michel-Leduc – Aquadôme

1411, rue Lapierre

L’Aquadôme offre plusieurs activités pour les LaSallois : bains libres, cours de natation et de mise en forme, formations de sauvetage, etc. Assurez-vous d’avoir une carte d’identité avec photo valide ou votre carte Accès-services LaSalle.

Renseignements : inscriptionsaquadome.ca ou 514 367-6460

Parcs et espaces verts

Cet été, profitez-en pour découvrir les nombreux parcs, jardins et espaces verts dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Quelques espaces à visiter

Le parc des Rapides (boulevard LaSalle / 7e Avenue) est un vrai joyau naturel de LaSalle. Ce parc est parfait pour un moment de tranquillité et de détente. Vous pourrez admirer le fleuve et ses rapides tumultueux. Plusieurs sentiers sont aussi aménagés pour vous balader à travers le parc.

Le parc Riverside (rues Raymond / Centrale) est un pôle sportif important. On y retrouve le stade de baseball Éloi-Viau, deux autres terrains de baseball, un terrain de soccer synthétique, un terrain de football-soccer synthétique, un terrain de football naturel, deux terrains de tennis, une piste d’athlétisme synthétique de 400 mètres, une piscine extérieure et une aire de jeux pour les enfants.

Le parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain (8970, boulevard LaSalle) est un espace vert resplendissant. Après une simple courte marche dans celui-ci et vous serez assurément détendu par la brise du fleuve et l’écho des rapides. Avec plusieurs aires de pique-nique, ce parc est la destination idéale pour votre prochaine rencontre entre amis et famille (dans le respect des mesures sanitaires).

Pour d’autres suggestions visitez le montreal.ca/lasalle

Piscines et jeux d’eau

Piscines

L’accès est gratuit pour les résidents de l’arrondissement détenant une carte Accès-services LaSalle. Sept piscines extérieures sont offertes aux citoyens :

Piscine du parc Hayward

Piscine du parc Lacharité

Piscine du parc Lefebvre

Piscine du parc Leroux

Piscine du parc Ménard

Piscine du parc Ouellette

Piscine du parc Riverside

Jeux d’eau

À LaSalle, plusieurs jeux d’eau sont disponibles afin d’offrir aux familles une solution pour se rafraîchir rapidement tout au long de la période estivale.

L’Aquaciel (centre sportif Dollard-St-Laurent)

Au parc Boivin

Au parc Cavelier-De LaSalle

Au parc Dalmany

Au parc Hayward

Au parc J.D.-Ducharme

Au parc Jeannotte

Au parc J.O.R.-Leduc

Au parc Lawrence

Au parc Lefebvre

Au parc Leroux

Au parc Ménard

Au parc du Père-Marquette

Au parc Riverside

Services aux citoyens

Bureau Accès LaSalle

55, avenue Dupras

Que vous ayez à payer un constat d’infraction ou votre compte de taxes, vous procurer une médaille pour votre animal de compagnie, faire une demande de vignette de stationnement, ou encore obtenir un bac vert, vous pouvez communiquer avec le BAL selon l’horaire suivant :

Lundi et mardi : 8 h à 16 h 45

Mercredi et jeudi : 8 h à 19 h

Vendredi : 8 h à 12 h

Renseignements : lasalle@ville.montreal.qc.ca ou 311

Services en ligne

N’attendez plus et créez votre compte citoyen en ligne! Grâce à ce compte vous aurez accès à une panoplie de services qu’offre la Ville de Montréal. Dirigez-vous sur montreal.ca ou téléchargez l’application Montréal – Services aux citoyens pour avoir accès aux différents services.

Grâce à elle, vous pouvez signaler :

un problème de collecte

un nid-de-poule

un graffiti

un lampadaire défectueux

du mobilier urbain endommagé

Etc.

L’application mobile vous permet aussi de créer un compte personnalisé et de vous abonner à des alertes qui simplifieront votre quotidien.

Un service d’accompagnement pour la création de votre compte citoyen est disponible exclusivement pour les résidents de LaSalle. Appelez au 311 ou écrivez à lasalle@ville.montreal.qc.ca pour plus de détails.

Stationnement

Panneaux Info-stationnement En période hivernale (16 novembre au 15 avril), si vous désirez vous stationner du côté interdit, vous pouvez le faire, mais vous devez d’abord téléphoner au numéro indiqué au bas du panneau. Le système signale aux automobilistes si l’interdiction inscrite sur le panneau est levée ou non. S’il n’y a pas d’opération de déneigement, le message téléphonique vous dira que vous pouvez vous stationner des deux côtés de la rue. Si une opération de déneigement est annoncée, on vous dira simplement de respecter les interdictions de stationnement. Zone de stationnement sur rue réservé aux résidents (SRRR) Si vous résidez dans une zone SRRR, vous recevrez un formulaire de renouvellement en août. Toute adresse a le droit à un maximum de cinq vignettes (dont une gratuite). Celles-ci sont valides du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. Vous pourrez faire le renouvellement de votre vignette en ligne, par la poste ou en personne au bureau Accès LaSalle (55, avenue Dupras). Notez que des vignettes sont aussi disponibles pour les motos. Il existe aussi des vignettes d’une couleur différente, qui elles, sont temporaires, et donc valides pour la période de votre choix. Pour ce type de vignette, le tarif est de 2 $ par jour, par vignette. Vous pourrez vous les procurer au bureau Accès LaSalle (55, avenue Dupras) ou à la bibliothèque L’Octogone (2101, avenue Dollard).

L’arrondissement vous proposera une saison culturelle variée. Composée de spectacles de théâtre, de danse, de musique, de spectacles pour les familles ou d’expositions, cette programmation sera mise en ligne sur montreal.ca, au cours de l’été. Les spectacles devraient se tenir à la bibliothèque de Saint-Léonard ou au Théâtre Mirella et Lino Saputo, situé dans le Centre Leonardo Da Vinci. Plusieurs de ces activités seront gratuites, alors que d’autres seront payantes. La tenue de ces activités sera influencée par les mesures sanitaires qui seront en place au moment de leur diffusion.

