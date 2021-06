Mario Golf Super Rush fait son retour sur nos télés après dix-sept ans d’absence

Le dernier Mario Golf ayant été sur console de salon n’était nul autre que Mario Golf: Toadstool Tour sur la GameCube.

Possédant une interface graphique plus sobre et formelle que par le passé, ce jeu haut en couleur offre un aspect visuel agréable, voire impressionnant, le tout à 60 images par seconde de façon constante.

Ajoutez à cela le fait d’avoir de multiples personnages qui, également, pourront arborer des tenues différentes ainsi qu’un bon nombre de clubs de golf spéciaux, permettant de démontrer immédiatement le contexte sportif et compétitif du jeu dans son concept ludique.

Les mécaniques de base du jeu

Depuis plusieurs dizaines d’années, les mécaniques dominantes dans les jeux de golf ont toujours été les mêmes : choisir son bâton, regarder la force et l’orientation du vent, placer un marqueur sur la carte, utiliser la puissance souhaitée dans une barre d’énergie, appuyer au bon moment lorsque le deuxième marqueur remonte la jauge d’énergie, mettre un effet dans la balle et frapper.









J’ai été très surpris quand je me suis rendu compte que le deuxième indicateur qui remonte la jauge d’énergie, finalement, ne servait pas à cela. Je dirais même que ça m’a pris facilement la moitié du mode histoire pour m’en rendre compte! Non, maintenant la précision de la frappe dépend uniquement de l’intensité du coup combiné à un seuil de sécurité. La deuxième jauge, en fait, vous permet de combiner un ou plusieurs effets dans la balle en inclinant votre joystick pour donner l’effet désiré à la balle.

Les nouveaux modes de jeu

Dans Mario Golf Super Rush, il existe trois modes de jeu autres que les parties standards : Speed Gold, Battle Golf et Aventure.

Le Speed Golf est le mode de jeu que nous avons entendu parler le plus dans les bandes-annonces de Nintendo, c’est également le mode de prédilection dans le mode Aventure. Celui-ci exagère la mécanique de base du golf qui consiste à être le premier à entrer la balle dans le trou en le moins de temps et de coups possibles.







Le Battle Golf, quant à lui, est une sorte de Speed Golf 2.0 qui, très loin du golf traditionnel, force les joueurs à réussir à entrer trois balles dans les neuf différents trous proposés avec des obstacles, des armes pour mettre vos adversaires hors d’état de nuire ou pour repousser leurs balles au loin. Ne vous attendez surtout pas à ce que ce soit facile : dès qu’une balle entre dans un trou, celui-ci disparait et n’est plus utilisable. Il est donc impossible de tout bonnement suivre vos adversaires et entrer vos balles dans les mêmes trous qu’eux!

Le mode Aventure, quant à lui, est un mode long, exigeant, amusant et qui vous permettra d’apprendre et d’apprivoiser la complexité de ce jeu de golf avec quelques défis par-ci par-là, ainsi que de nouvelles techniques que vous déverrouillerez, le tout sous un narratif plaisant et invitant.





La généralité du jeu

Mario Golf Super Rush propose six parcours de dix-huit trous, certains avec des obstacles assez intenses, mais avec des chemins assez classiques. Autant vous pourrez vous pratiquer sur des terrains débutants très faciles, autant vous aurez aussi à affronter un volcan à l’effigie du roi des Koopa, ou même une forêt dans laquelle un orage persiste et dont la foudre pourra frapper quiconque croise son chemin, lui faisant perdre systématiquement un tour.

Les seize personnages de départ, à l’exception bien entendu du Mii, sont des personnages de la franchise Super Mario et aucun crossover avec un quelconque autre jeu de la firme nipponne n’est présent pour le moment.

L’avis final

Sincèrement, j’avais peur que la franchise Mario Golf se soit épuisée après toutes ces années et force est de constater que ce n’est pas le cas. Compact, bien conçu, accrocheur et addictif, il est capable de satisfaire autant les joueurs occasionnels que les fans de la franchise grâce aux contrôles plus simplistes et aux terrains de différents niveaux. L’arsenal de bâtons proposé saura également satisfaire chaque joueur et même corriger certains handicaps par moment.

Avec son aventure longue et exigeante, vous pourrez en apprendre plus sur le jeu et son monde à la fois complexe et structuré, mais sans le côté jeu de rôle des précédents titres.













Je recommande fortement Mario Golf Super Rush pour tous ceux et celles qui veulent profiter d’un jeu multijoueur sympathique, à la fois en ligne et hors ligne, et même pour des compétitions amicales. Il est définitivement le jeu de l’été du côté de Nintendo!

Un énorme « MERCI » à Nintendo of Canada pour la copie du jeu!

