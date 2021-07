Vivre ici – Bienvenue à Villeray !

La propreté de votre quartier vous interpelle? Vous avez à cœur d’entretenir les abords de votre résidence? L’affiche J’aime mon quartier propre est faite pour vous!

Les équipes de l’Arrondissement sillonnent chaque jour les rues, trottoirs, ruelles et nombreux parcs que compte notre vaste territoire afin d’en assurer la propreté. De plus, cet été, une brigade spéciale vient leur prêter main forte, et ce, sept jours sur sept pour ramasser les déchets, balayer les trottoirs, collecter les mégots de cigarettes ou encore enlever l’affichage sauvage. Tout est mis en œuvre pour favoriser des milieux de vie où il fait bon-vivre partout sur le territoire.

Cependant, la collaboration de toutes et tous est de mise pour réussir à maintenir nos quartiers propres. Vous êtes d’ailleurs nombreuses et nombreux à démontrer votre implication en entretenant consciencieusement les abords de vos lieux de vie. C’est pourquoi, afin d’encourager et de souligner ces efforts quotidiens, l’Arrondissement vous invite à vous procurer et à installer l’affiche J’aime mon quartier propre.

Une façon originale de rappeler le plaisir que l’on ressent à vivre dans un environnement bien entretenu. Pour obtenir cette affiche, rendez-vous au Bureau Accès Montréal de l’arrondissement (BAM) ou dans l’un des points de service de l’éco-quartier le plus proche de chez vous.

Et pour celles et ceux qui souhaiteraient aller encore plus loin, il est également possible d’organiser des corvées de nettoyage avec l’aide de notre partenaire Ville en vert, gestionnaire du programme éco-quartier. Une façon simple et conviviale d’améliorer son milieu de vie. Parlez-en autour de vous et faisons, ensemble, de la propreté une priorité!

Où se procurer l’affiche?

BAM

405, avenue Ogilvy

Bureau 100

Montréal (Québec) H3N 1M3

514 872-0311 Éco-quartier Point de service de Villeray (sur rendez-vous)

7355, avenue Christophe-Colomb

Montréal (Québec) H2R 2S5

Tél. : 514 500-4956

419, rue Saint-Roch | Local SS-06

Montréal (Québec) H3N 1K2

Tél : 514 500-5136

La propreté passe par le respect des horaires de collectes! Déposez-les au bon moment et au bon endroit.

Les contenants doivent être déposés bien en vue en bordure de rue avant 7 h, le jour de la collecte ou après 20 h, la veille de la collecte. Veillez à ne pas obstruer le passage et évitez de déposer vos contenants dans les carrés d’arbres.

Prenez note!

