Nintendo présente la console Switch OLED, offerte dès le 8 octobre

Le nouveau modèle de la Nintendo Switch offre un écran OLED de 7 pouces aux couleurs éclatantes, mais aussi un grand support ajustable, une station d’accueil dotée d’un port Ethernet intégré, et 64 Go de stockage interne.

La famille Nintendo Switch est sur le point d’accueillir un nouveau membre. Le 8 octobre, la console Nintendo Switch (modèle OLED) sortira au prix de détail suggéré de 449,99 $ CND, offrant ainsi une option supplémentaire pour jouer à la large collection de jeux Nintendo Switch.

La console Nintendo Switch (modèle OLED) possède une taille semblable à celle de la console Nintendo Switch, mais avec un large écran OLED de 7 pouces qui offre des couleurs éclatantes et un contraste saisissant. La console Nintendo Switch (modèle OLED) offre aussi un grand support ajustable pour le mode sur table, une nouvelle station d’accueil dotée d’un port Ethernet intégré, 64 Go de stockage interne, et un son amélioré pour le jeu en mode portable et en mode sur table.

Tout comme la console Nintendo Switch, la console Switch OLED permet aux joueurs de jouer sur le téléviseur et de partager les manettes Joy-Con détachables pour du fun multijoueur dès sa sortie de l’emballage. Et tout comme les consoles Switch et Switch Lite, la console Nintendo Switch OLED peut être jouée n’importe où pour profiter de sa polyvalence. Un ensemble comprenant une pochette de transport et une protection d’écran pour Nintendo Switch (modèle OLED) sera aussi offert.

Nintendo Switch (modèle OLED) sort le 8 octobre, le même jour que le jeu Metroid Dread, le prochain opus de la saga Metroid en 2D qui a débuté avec le jeu original Metroid sur la NES. Avec l’écran OLED aux couleurs éclatantes et un son amélioré, embarquer dans la dernière aventure de la chasseuse de primes intergalactique Samus Aran dans le jeu Metroid Dread en mode sur table ou mode portable offrira une sensation encore plus immersive.

« La nouvelle console Nintendo Switch (modèle OLED) est une excellente option pour les joueurs qui veulent découvrir le nouvel écran aux couleurs éclatantes lorsqu’ils jouent en mode portable et en mode sur table. Avec l’arrivée de ce nouveau modèle dans la famille Nintendo Switch, les joueurs ont un choix de plus pour une console qui correspond mieux à leur expérience de jeu, que ce soit Nintendo Switch (modèle OLED), Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite. » Doug Bowser, Président de Nintendo of America

La console Nintendo Switch (modèle OLED) permettra aux joueurs de découvrir des améliorations dans les trois modes de jeu.

Mode téléviseur

Placez la console Nintendo Switch (modèle OLED) dans la station d’accueil pour jouer à des jeux Nintendo Switch sur le téléviseur. En utilisant le port Ethernet intégré, les joueurs pourront profiter d’une autre façon de se connecter en ligne en mode téléviseur.

Mode sur table

Déployez le support au verso de la console et utilisez l’écran de la console pour jouer à des jeux multijoueurs en utilisant deux manettes Joy-Con. Un grand support ajustable permet de positionner la console bien en équilibre. Il permet aux joueurs d’incliner librement la console et d’ajuster l’angle de vue, rendant ainsi la vue de l’écran facile.

Mode portable

Les joueurs peuvent utiliser leur console sur le pouce en mode portable et jouer avec des amis en mode multijoueur local* et en ligne**. L’écran OLED de 7 pouces de la console offre des couleurs éclatantes et un contraste saisissant.

Lorsque la console sortira, elle sera offerte avec 2 options de couleur :

· Nintendo Switch (modèle OLED) – ensemble blanc, qui comprend des manettes Joy-Con blanches, une console noire et une station d’accueil blanche.

– ensemble blanc, qui comprend des manettes Joy-Con blanches, une console noire et une station d’accueil blanche. Nintendo Switch (modèle OLED) – ensemble rouge fluo/bleu fluo, qui comprend des manettes Joy-Con rouge fluo et bleu fluo, une console noire et une station d’accueil noire.





Toutes les autres manettes Joy-Con de la Nintendo Switch sont compatibles avec ce nouveau modèle. De plus, la console Nintendo Switch (modèle OLED) est compatible avec la collection complète de jeux Nintendo Switch.***

Pour tous ceux qui achètent la nouvelle console et aimeraient transférer leurs jeux numériques et données de sauvegarde depuis une autre console Nintendo Switch, des détails sur le processus de transfert peuvent être trouvés au https://support.nintendo.com/.

Consultez bientôt les détaillants locaux pour des informations de précommande.

Pour plus d’informations sur la console, veuillez visiter https://www.nintendo.com/fr_CA/switch/oled-model/.

La Nintendo Switch offre une fonction de contrôle parental qui permet aux adultes de gérer le contenu accessible par leurs enfants. Pour davantage d’informations sur ses autres fonctionnalités, visitez le https://www.nintendo.com/fr_CA/switch/.

*Jeux, consoles et/ou accessoires additionnels pourraient être nécessaires pour le mode multijoueur. Jeux, consoles et certains accessoires vendus séparément.

**Un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont nécessaires pour utiliser les fonctions en ligne. Pas offert dans tous les pays. Une connexion Internet est nécessaire pour accéder aux fonctions en ligne. Des termes s’appliquent. nintendo.com/fr_CA/switch/online-service/

***Nintendo Switch (modèle OLED) est compatible avec la collection entière de jeux Nintendo Switch. Cependant, la console n’est pas tout à fait conforme aux paramètres de conception de la série Nintendo Labo. Il est également possible qu’à cause des nouvelles capacités de la console, telles que la plus grande taille de l’écran, l’expérience de jeu puisse différer dans certains jeux.

À lire aussi :















Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.