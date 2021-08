Retour sur la Samsung Galaxy Tab Active3

De nos jours, il est difficile de trouver des tablettes qui fonctionnent bien en environnement de travail intense.

Depuis plusieurs semaines, je suis à tester la nouvelle tablette de la compagnie Samsung, la Samsung Galaxy Tab Active3. Cette tablette, munie d’une coque en caoutchouc, se veut à tout épreuve pour les compagnies qui travaillent dans des environnements plus intenses comme des usines, des exploitations minières ou sur la route.

C’est un appareil super intéressant, surtout pour une personne comme moi qui travaille chez COGEP et qui doit régulièrement parler à des clients comme Bridgestone, Canadian Malartic, Thyssen Mining, Soprema, le ministère des Transports et plusieurs autres qui utilisent l’application mobile de notre logiciel de GMAO, Guide Ti. Anciennement, je proposais à ces clients la Samsung Galaxy Tab Active2, que j’ai déjà testée par le passé, puisque celle-ci était idéale pour la clientèle à ce moment-là.

Ressemblant énormément à une tablette grand public, elle est vraiment conçue pour s’adapter entre les vrais appareils grand public et ceux ultrarobustes qui sont à la fois très lourds et ô combien encombrants. L’idée, ici, était de miser sur le principe de l’outil polyvalent, idéal pour les travailleurs dans le secteur public comme les commerces de détail autant que les entreprises industrielles où poussières, chocs et climats variables peuvent venir endommager une tablette traditionnelle.

Un peu plus sur l’ensemble de la Galaxy Tab Active3

À peine sortie de la boite, vous remarquerez à quel point la Galaxy Tab Active3 est différente des autres tablettes. Conçue en un seul bloc, la batterie de 5050 mAH amovible, le stylet S-Pen et l’étui protectrice caoutchouteuse dans laquelle vous pouvez placer l’appareil sont enveloppées à part. La tablette, bien entendu, peut être utilisée sans la robuste protection et respecte les normes MIL-STD-810H et peut résister à une chute de 1,2 mètre, sans oublier la norme IP68 contre l’eau et la poussière sur l’écran et le S-Pen. Cela dit, celle-ci possède un porte-stylet et offrira également une protection supplémentaire à votre tablette, qui pourra résister à une chute de 1,5 mètre.

Mesurant 5 po de large par 8,4 po de haut, d’une épaisseur de 0,4 po et pesant 425 grammes, la Galaxy Tab Active3 est réellement solide et robuste en main. Munie d’un écran LCD de 8 po proposant une résolution de 1920 × 1200 px, la qualité d’affichage est vraiment géniale, même s’il ne s’agit pas d’un écran AMOLED. De plus, cette tablette possède un processeur Exynos 9810 et 4 GB de mémoire vive, en faisant une bête au moins deux fois plus rapide que son prédécesseur. Il est possible d’avoir soit 64GB ou 128 Go de stockage sans oublier la fente pour une carte microSD tout dépendant la version que vous achetez et, également, une version avec ou sans LTE.

Samsung n’a pas oublié le fait que, dans les usines, les employés travaillent souvent avec des gants de protection. Ils se sont donc assurés d’avoir des boutons physiques au bas de la tablette plutôt que des boutons tactiles. De plus, les boutons pour la gestion du volume, de l’alimentation et de l’appareil photo sont également plus présents sur le côté de la tablette ou de l’étui protecteur. Le bouton central de la tablette possède également un détecteur d’empreinte digitale qui fonctionne très bien, permettant ainsi de verrouiller ou de déverrouiller l’appareil ou certaines applications aisément.

Les détails additionnels

Du côté du stylet, aucun stress à avoir. Celui-ci fonctionne très bien et la réponse entre le stylet et l’écran est quasi-instantané. Pas autant que le Galaxy Note, qui lui fait peut-être ombrage si l’on veut utiliser la Galaxy Active3 pour remplir un document ou signer un bon de travail, mais sinon, il fait très bien ce que l’on lui demande.

Niveau caméra, la tablette possède une caméra arrière de 13 MP et une frontale de 5 MP. Bien entendu, on est loin des nouveaux téléphones qui font du 64 MP, mais pour un environnement de travail, c’est optimal. Il faut dire aussi que la caméra arrière a été principalement conçue pour la lecture des codes-barres.

Muni également du système NFC pour effectuer des paiements, la tablette peut donc servir également à payer immédiatement votre fournisseur qui vous apporte votre récente commande sans problème.

Sans surprise, il prend en charge l’environnement DeX de Samsung, qui offre une expérience plus proche du bureau lorsque vous connectez un moniteur et un clavier. De plus, la Galaxy Tab Active3 possède également la technologie Wireless DeX qui permet d’utiliser la fonction sans avoir besoin d’un fil avec un téléviseur ou un moniteur prenant en charge la nouvelle fonction Miracast.

L’Active3 utilise un port USB-C pour charger la tablette ainsi que pour y connecter des périphériques et même un câble DeX, vendu séparément, pour connecter la tablette à un moniteur HDMI. Il dispose également, comme son prédécesseur, d’un connecteur POGO Pin pour un chargement plus rapide.

Samsung est-il le seul à offrir un aussi bon produit?

Le seul réel rival de Samsung pour ce type de tablette robuste est la Toughbook de la compagnie Panasonic. Cela dit, celle-ci est beaucoup plus dispendieuse, plus lourde et plus grosse, ce qui n’est pas l’idéal si vous trimbalez la tablette dans vos mains en permanence. Autrement, il y a la compagnie Zebra qui propose aussi une tablette similaire, la ET56, qui possède un écran avec une plus grande résolution, mais malheureusement, elle n’offre que 64 GB d’espace disque dans un environnement sous Windows 10 Pro, qui prend beaucoup plus de place qu’Android 10.

En conclusion

La Samsung Galaxy Tab Active3 est robuste et sans égal. Si vous recherchez une tablette Android pour du travail sur le terrain ou dans un endroit où la poussière, les vibrations, les chocs ou le climat nécessitent un appareil de qualité, alors c’est celle-ci qu’il vous faut.

Avec maintenant la possibilité d’utiliser une batterie amovible, la connexion 4 G et du matériel robuste, vous avez en main un équipement fiable qui fera rougir de jalousie les gens qui ont opté pour la compétition.

Les seuls points faibles sont au niveau de la qualité de l’appareil photo et son prix pour un appareil qui se veut l’équivalent d’un Samsung Galaxy S9. Il faut croire, cependant, que sa robustesse et les pièces utilisées pour sa conception en font une valeur sure, ce qui vient jouer dans la balance.

Merci à Samsung Canada pour le prêt des équipements!

