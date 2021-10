Pattes et griffes : le bien-être de votre animal avant tout!

Pattes et griffes, c’est bien plus qu’une boutique de nourriture pour animaux. Ici, on s’assure que la nourriture que vous offrez à votre animal de compagnie correspond réellement à ses besoins. Spécialisées dans l’alimentation naturelle et holistique pour animaux de compagnie, les boutiques Pattes et griffes offrent une grande variété de marques de nourriture sèche, humide, lyophilisée, déshydratée et crue.

Service personnalisé, conseils et accompagnement, les experts de Pattes et griffes s’engagent à aider vos animaux de compagnie à avoir une longue et saine vie. Que ce soit pour votre chien, votre chat, votre oiseau, rongeur ou reptile, l’équipe de passionnés saura vous guider vers un choix sain et adapté.









Considérée comme la plus grande chaîne de boutiques de nourriture holistique pour animaux, Pattes et griffes offre également, dans certaines de ses boutiques, un service de toilettage, un service de livraison pour la nourriture et même, toujours dans certaines boutiques, la vente de rongeurs, poissons et reptiles.

D’ici la fin de l’année, la clientèle de Pattes et griffes aura accès à un tout nouveau site internet. Ce dernier permettra de compléter ses achats en ligne, en plus d’offrir le service de livraison ou de ramassage en magasin. De nombreux conseils sur le bien-être animal, le comportement, ainsi que des conseils pour l’alimentation de votre animal de compagnie se retrouveront également sur cette nouvelle plate-forme!

Développement des marchés

Fondé il y a 10 ans, en 2011, le regroupement Pattes et griffes comprend maintenant 40 magasins situés dans la grande région de Montréal. Souhaitant prendre de l’expansion et développer des marchés, des franchises Pattes et griffes sont disponibles aux quatre coins du Québec. Les franchisés de Pattes et griffes doivent avoir à cœur le bien-être animal, puisqu’il s’agit de la valeur centrale qui guide l’ensemble des actions et activités de l’entreprise. Les franchisés ont accès à des produits de grande qualité, à des prix avantageux, de même qu’à un support en continu et à de la formation offerte par le siège social.

Pattes et griffes connaît une forte expansion depuis les 10 dernières années. Si vous souhaitez contribuer au bien-être animal, consultez le pattesgriffes.com

