Les Halles d’Anjou : du tout compris pour l’Halloween!

Comme dans toutes les occasions, le Marché Les Halles d’Anjou est votre destination locale pour tous les articles et aliments nécessaires à vos célébrations… et Halloween ne fait pas exception! Nourriture, boissons, décorations, costumes et bien plus encore, on vous invite à découvrir ou à redécouvrir tous ses commerçants réunis au même endroit pour préparer la journée la plus épeurante de l’année!

La citrouille dans tous ses états

Incontournable dans toutes les familles durant la saison de l’épouvante, la citrouille est évidemment à l’honneur chez plusieurs commerçants, et elle se décline sous plusieurs formes!

Par exemple, le Parti Bière vous propose deux excellentes bières québécoises de la microbrasserie 4 Origines : la « Latte » saura plaire aux amateurs de lattés à la citrouille épicée, avec ses saveurs de citrouilles, vanille et cannelle, alors qu’avec la « Knightmare », plus corsées et sucrée, on retrouve toute la richesse d’une bière noire, avec un soupçon de citrouille épicée.





Par ailleurs, la fête d’Halloween n’est pas complète sans décorations, et que ce soit pour vos besoins à la maison ou au bureau, le Petit Marché des Halles offre toute une sélection de citrouilles de toutes les couleurs et de toutes les formes, alors que des ensembles de minicitrouilles assorties sont également disponibles pour tous les goûts. Le plus beau là-dedans? On encourage les producteurs locaux!











Les amateurs de chocolat ne seront pas en reste, puisque la Fromagerie des Nations vous offre le produit sucré parfait : les truffes à la citrouille, incontournables de la compagnie Truffettes de France, une sucrerie certifiée par les plus grandes marques de l’industrie.





Pour être Halloween jusqu’au bout des doigts, faites une petite halte au Platinum Spa et Beauté, pour des ongles à l’image de cette fête qui n’arrive qu’une fois par année! Prise de rendez-vous au 514 564-6767.

À propos du marché Les Halles d’Anjou

Facilement accessible en transport en commun ou en voiture, grâce à son grand stationnement gratuit, le marché Les Halles d’Anjou est l’un des chefs de file de l’alimentation dans l’est de Montréal et le plus grand marché extérieur dans l’est de la métropole.

Depuis son ouverture dans les années 1980, il a bâti sa réputation sur la variété de ses marchands locaux, comme la boulangerie La Panetière, le Café Plantation, la Fromagerie des Nations, le Parti Bière et le Petit Marché des Halles, pour n’en nommer que quelques-uns.

On vous donne donc rendez-vous chez l’un ou l’autre des 40 marchands des Halles d’Anjou, qui tous rassemblés pourront cocher toutes les cases de votre liste d’épicerie et de matériel pour la l’Halloween. Pour terminer, voici quelques suggestions d’incontournables pour Halloween!

