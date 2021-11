Vins et plaisirs: de bonnes bouteilles réconfortantes

On monte maintenant un peu en intensité avec un magnifique vin qui a du corps et de la gueule ! En plein le genre de vin chaleureux dont on a besoin à cette période de l’année. Cette cuvée Tradition représente l’entrée de gamme de la maison et le type caractéristique que l’on fait en Cahors. Le vignoble appartient à une famille de viticulteurs qui produit du vin depuis trois siècles maintenant. Leur savoir-faire et leur amour du terroir se sentent dans la qualité de leurs vins. Région viticole où le malbec est roi, le Cahors est synonyme de cuvées au caractère charnu. Ce produit ne fait pas exception. Son élevage en foudre et non en fût de chêne, fait ressortir davantage le caractère fruité que boisé du vin. C’est une belle cuvée composée de raisins provenant de vignes ayant plus de 30 ans avec des notes complexes de pruneaux, de réglisse et de fruits rouges. Le vignoble est en passe de devenir complètement bio, mais pour l’instant on y travaille en agriculture durable et raisonnée. Beau vin à découvrir et qui accompagnera vos plats costauds du moment : ragoût de bœuf, carré de porc, gratin dauphinois, etc. Disponible aussi en magnum, au prix avantageux de 31,50$.

Vin rouge, 750 ml

France, Sud-Ouest

Code SAQ : 919324

Prix : 17,05$