Friends 4 Cause : des paniers cadeaux qui redonnent à la collectivité

Friends 4 Cause ou Les Amis pour la cause proposent un concept de paniers cadeaux des plus originaux, où toute la communauté bénéficie des retombées! L’organisme sans but lucratif met à contribution des adultes autistes pour la confection de ceux-ci et tous les profits sont remis au Centre d’éducation des adultes Galileo et à la Fondation Le Phare, Enfants et Familles.

Entre 600 et 800 paniers cadeaux seront produits cette année. Quatre personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme fréquentant le Centre Galileo mettent la main à la pâte pour la confection des paniers. Accompagnés d’une équipe d’une douzaine de bénévoles de Friends 4 Cause, ils prennent part à la création des paniers, tout en faisant l’acquisition d’une expérience de travail, en développant leur réseau social ainsi qu’en favorisant leur estime de soi et leur esprit d’initiative.

L’an dernier, 200 paniers cadeaux ont été confectionnés par l’organisme à l’approche des Fêtes. Cette année, l’objectif ambitieux de 600 à 800 a été fixé; objectif important, mais qui permettra de remettre une somme considérable aux deux organismes financés par la fondation, soit Galileo et Le Phare.







Les paniers cadeaux comprennent des petites douceurs italiennes jumelées à des produits locaux. Panettone aux fruits, aux pistaches, des sauces, des huiles : la majorité des produits sont importés d’Italie et à cela s’ajoutent quelques produits fins locaux.

Cadeaux parfaits pour la famille, les amis ou encore pour des employés ou des clients, les paniers sont offerts à des prix variants entre 20$ et 200$. Ainsi, tous les goûts et toutes les bourses peuvent y trouver leur compte, tout en contribuant à cette importante cause!

Friends 4 Cause est un organisme entièrement administré par une équipe de bénévoles. Anciennement, la fondation s’appelait Italiens de Montréal et amis, avant de devenir Friends 4 Cause/Les Amis pour la cause. Les activités de collecte de fonds et de sensibilisation se déroulent toute l’année et ont pour but de soutenir Le Phare, Enfants et Familles, une ressource en soins palliatifs pédiatriques axés sur la famille, ainsi que le Centre d’éducation des adultes Galileo, qui propose un parcours d’apprentissage aux personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme, dans un esprit d’inclusion, tout en les aidant à grandir et à bâtir leur avenir.

Pour davantage d’informations sur la Fondation Les Amis pour la cause / Friends 4 cause et sur leur campagne de paniers cadeaux, consultez le friends4causefoundation.com. Il est également possible de se les procurer au 3177, rue Fleury Est, Montréal-Nord.

Pour plus d’information, acheter un panier ou faire un don, visitez le friends4cause.com ou rejoignez-les sur Facebook!

