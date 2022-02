Vins et plaisirs : pour un doux week-end en mode cocooning!

Si vous êtes toujours dans votre Défi 28 jours sans alcool, vous apprécierez une suggestion d’un bon vin blanc, bien fait et agréable au palais. Voici une de mes deux suggestions de la semaine : un riesling allemand sans alcool produit par le réputé œnologue Johaness Leitz, passionné de rieslings. Ses vins sont en majorité des vins alcoolisés, mais celui-ci, bien qu’il fait exception à la règle, bénéficie de la même expertise et de la même qualité que ses congénères avec alcool. Il a du goût et un bel équilibre en bouche. On aime son petit côté perlant, témoin de sa jeunesse. Vif et rond à la fois; on apprécie ses notes fruitées d’agrumes et de pêche ainsi que ses arômes floraux. Délicat, aromatique, doux et avec une pointe d’acidité, il sera parfait pour vos raclettes, fromages frais ou poissons.

Vin blanc, 750 ml

Allemagne, Rheinhessen

Code SAQ : 13477043

Prix : 12,45 $