Vins et plaisirs : Suggestions festives pour la fête du Canada

L’histoire du succès de ce vignoble du « PEC County » en Ontario, est intéressante. Originaire de l’Île d’Orléans, Catherine Langlois a étudié à l’ITHQ de Montréal. Avec en poche, une expérience dans l’industrie du vin à Bordeaux et en Ontario, elle a fondé le vignoble Sandbanks, il y a 20 ans. Pionnière des vins dans la région – il n’y avait que 3 vignobles en 2001 et ce chiffre a plus que doublé aujourd’hui – la vigneronne avait vu le potentiel de cette région au charme bucolique pour y faire pousser des vignes au rendement qualitatif. Ces vins, dont le French Kiss, ont vite fait de remporter de nombreuses distinctions et ont aussi attiré l’attention des critiques vinicoles et des amateurs de vins dans la région. Sandbanks Winery a fini par se faire acheter par le groupe Arterra, qui perpétue l’offre de vins inscrits à leur nouveau portfolio. French Kiss est la fusion de 3 cépages français (70% cabernet-franc, 15% cabernet-sauvignon et 15% merlot) qui s’embrassent littéralement pour former le mélange parfait! Charnu mais aussi voluptueux, aux tanins fondus comme du velours, on apprécie ce vin chaleureux et gourmand, aux notes de cerise noir et de vanille, avec une finale poivrée et légèrement boisée. Idéal pour vos grillades sur le barbecue!

Vin rouge, 750 ml

Canada, Ontario

Code SAQ : 13109144

Prix : 25,15 $