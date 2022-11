Pleins feux sur les commerçant.e.s de Côte-des-Neiges jusqu’au 5 décembre!

Tous les quartiers de Montréal ont leur identité propre, et ils le doivent bien souvent à la grande mosaïque de commerces et de professionnels qui choisissent d’y avoir pignon sur rue. Côte-des-Neiges ne fait pas exception, et derrière les façades et les vitrines, on retrouve des personnes passionnées qui ont à cœur la vitalité et le dynamisme de leur secteur commercial!

C’est dans cette optique que la SDC Côte-des-Neiges vous invite à la deuxième édition de l’exposition Portraits de commerçant.e.s et de professionnel.le.s de Côte-des-Neiges. Cette initiative rassembleuse vise à mettre en relation les citoyen.ne.s avec les visages derrière les commerces qu’ils visitent tous les jours.

C’est grâce à une série de portraits réalisés sous la direction artistique de Félicia Balzano, directrice générale de la SDC Côte-des-Neiges, et captés par la photographe Gaëlle Leroyer que vous pourrez découvrir 17 des propriétaires et dirigeant.e.s d’entreprises du quartier. Le tout exposé en plein cœur de Côte-des-Neiges grâce à une initiative de la SDC Côte-des-Neiges en collaboration avec la Maison de la culture CDN et l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce.

Des images de femmes et d’hommes, tantôt de jeunes professionnel.le.s, tantôt des entrepreneur.e.s aguerri.e.s, toutes et tous issu.es. de différentes cultures, de différents milieux, qui participent formidablement à l’offre commerciale complète et variée de votre quartier.

Pour compléter l’expérience, il vous est également possible de consulter des entrevues humaines et touchantes réalisées par Zeineb Khalfallah avec chacune des personnes qui ont participé à l’initiative. C’est un rendez-vous!

QUAND? Jusqu’au lundi 5 décembre

OÙ? Promenade Jean-Brillant

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.