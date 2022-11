Pizzéria No.900 décroche la prestigieuse certification AVPN

C’est pour exprimer sa reconnaissance et souligner la maîtrise du savoir-faire napolitain de la célèbre pizzéria que l’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) a accordé sa prestigieuse certification à la pizzéria NO.900!

Première pizzéria au Québec et première chaîne au monde à être couronnée de ce sceau d’authenticité, NO.900 redore à sa façon le blason du métier de pizzaïolo, dont l’art est désormais reconnu par l’UNESCO.

Au sommet de son art

C’est avec une grande fierté que NO.900 se voit offrir l’importante distinction internationale qu’est la certification AVPN, distinction accordée exclusivement aux restaurants respectant chacune des règles de la pizza napolitaine, dont :

L’usage d’ingrédients à dénomination contrôlée;

L’usage d’une farine 00;

Une fermentation contrôlée en termes de temps et de température;

Une technique particulière d’abaissage de la pâte;

Un temps et une durée de cuisson précis;

Un four à 900o.

Ainsi, la réputée pizzéria garantit un produit de qualité supérieure et une authentique expérience napolitaine à sa clientèle, en plus de redonner ses lettres de noblesse à l’art du pizzaïolo napolitain, officiellement inscrit depuis 2017 à la liste du patrimoine immatériel de l’Humanité de l’UNESCO.

On travaille très fort pour mettre en lumière le métier de pizzaïolo au Québec et pour cultiver l’art artisanal traditionnel de la pizza napolitaine. C’est une grande fierté de voir aujourd’hui nos efforts récompensés dans les plus hautes sphères de ce domaine. Alexandre Brunet, président du Groupe NO.900.

De gauche à droite: Antonio Pace, Président Fondateur Associazione Verace Pizza Napoletana; Alexandre Brunet, Président Cofondateur Pizzéria NO.900; Peppe Miele, Président VPN America; Mirko D’Agata Chef exécutif Pizzéria NO.900

Fondée en juin 1984, l’Associazione Verace Pizza Napoletana est un organisme à but non lucratif qui s’est donné pour mission principale de promouvoir et protéger la « vraie pizza napolitaine », soit la pizza typique réalisée selon les règles de l’art italiennes. L’OBNL s’est aussi engagé à promouvoir et protéger les pizzérias affiliées ainsi que les produits issus de la chaîne de production de la « vraie pizza napolitaine », en plus de professionnaliser les pizzaïolos.

Authenticité audacieuse

Dès sa création en 2014, la pizzéria napolitaine NO.900 a su perpétuer la tradition du métier de pizzaïolo dans toute son authenticité et conquérir le cœur des gens d’ici grâce à sa délicieuse pizza, dont la confection s’appuie sur les principes fondateurs de ce mets apprécié de tous ainsi que sur l’audace et la passion de son fondateur. Aujourd’hui présente aux quatre coins de la province – dont la petite dernière située à Bromont –, la marque fait incontestablement partie du paysage de la restauration napolitaine québécoise.

Fidèle à ses origines, NO.900 poursuit sur sa lancée, et ce, sans compromettre la qualité de son produit. « Tout ce qu’on sert est fait maison, sur place, dans chacune de nos succursales, avec les meilleurs ingrédients qui soient. Ça demande plus de travail, mais aujourd’hui, on nous confirme que nos efforts en valent la peine! », affirme Alexandre Brunet.

Sur place ou dans le confort de votre foyer, ne boudez pas votre plaisir et dégustez une authentique pizza napolitaine signée NO.900 préparée dans les règles de l’art par un pizzaïolo formé selon les plus hauts standards de l’industrie!

Pour en savoir plus sur cette entreprise en constant développement, consultez NO900.com ou rendez-vous sur les médias sociaux!

