La télémédecine faciliterait les consultations en santé mentale

C’est connu que consulter un professionnel de la santé pour un bras cassé ou un mal de dos est important. Alors pourquoi hésiter quand il s’agit de blessures infligées à l’âme ? La santé mentale est intimement liée à notre bonheur, il ne faut surtout pas hésiter à en prendre soin.

Au Québec, une personne sur cinq sera affectée par un trouble d’ordre mental au courant de sa vie. Selon l’Institut national de santé publique du Québec, c’est toutefois moins de la moitié des personnes affectées qui consultera un professionnel.

Heureusement, les ressources se multiplient pour briser les tabous. En ce mois de novembre grisâtre, nous examinons plus en détail l’application mobile les services virtuels Mes Soins TELUS Santé, un formidable outil efficace pour accéder à des soins de qualité pour la santé mentale en toute confiance.

Selon la travailleuse sociale, Gurprit Kaur, malgré les nombreuses ressources en santé mentale qui sont à notre disposition, le soutien professionnel est essentiel:

On a tendance à parler de nos problèmes avec nos proches, notre famille et nos amis, c’est un bon départ, mais souvent ils ne sont pas les mieux outillés pour nous aider. Les professionnel.le.s comme moi pouvons ne sont pas là pour juger, mais pour offrir des solutions et des outils efficaces de gestion des émotions. Gurprit Kaur, travailleuse sociale autorisée chez TELUS Santé

Mme Kaur consent toutefois que l’accès aux professionnels n’est pas toujours facile. Aujourd’hui, les listes d’attente peuvent prendre plusieurs mois dans le réseau public et dans certaines cliniques privées. Avec Mes Soins TELUS Santé, il est possible, en quelques clics, d’obtenir un premier rendez-vous à l’intérieur de quelques semaines. Obtenir le soutien nécessaire dans des délais raisonnables évite d’importantes répercussions qui sont susceptibles de s’installer et de se dégrader, affectant autant les personnes atteintes que leurs proches.

Par ailleurs, la travailleuse sociale utilise activement l’application pour rencontrer ses patients et aime que l’outil rende les soins en santé mentale plus accessibles:

La santé mentale est un sujet sensible et parfois même nié chez certaines communautés culturelles et certaines personnes. Les services virtuels permettent aux gens qui pourraient vivre un sentiment de honte de consulter en toute discrétion, dans le confort de chez soi ou même à partir de la voiture. Gurprit Kaur, travailleuse sociale autorisée chez TELUS Santé

Les utilisateurs des services de télémédecine comme Mes Soins ont accès à des rencontres hautement confidentielles et peuvent choisir leur thérapeute selon leur profil et domaine d’expertise du bout des doigts.

Pratique, efficace, discret, peu d’attente et sans déplacements, l’application mobile Mes Soins TELUS Santé est disponible à partir de votre magasin d’applications préféré.

