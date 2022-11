L’art de vendre et d’acheter une propriété selon Joëlle Bitar

L’achat comme la vente d’une propriété est un processus complexe qui comporte son lot de stress, surtout sur le marché du courtage de prestige. D’aucuns vous diront qu’il est plus simple de confier ce projet à des experts. Joëlle Bitar est bien placée pour le confirmer. Elle accompagne avec succès un vaste réseau d’acheteurs et d’investisseurs et compte en permanence plus de 100 propriétés en inventaire.

Exploiter le marché international

C’est à Montréal, loin de son Liban natal, que Joëlle Bitar exerce le courtage immobilier. Mais qu’à cela ne tienne! Elle transporte avec elle les valeurs culturelles et les traditions du Liban, pays qui continue de l’inspirer.

C’est peut-être à cette double appartenance à l’Amérique du Nord à l’Asie, qu’elle doit sa vision internationale du courtage immobilier. Elle a rapidement compris les bénéfices d’offrir des propriétés du Grand Montréal sur le marché international.

Grâce à un budget annuel de mise en marché de plus de 500 000 $, Joëlle Bitar vous propose une visibilité locale et internationale dans plus d’une centaine de pays. Vous bénéficiez ainsi de nombreuses vitrines à fort achalandage, dont www.joellebitar.com, Remax.ca, Centris.ca (MLS), ainsi que d’annonces dans des publications à grand tirage.

Une réputation d’excellence

Avec 262 ventes réalisées en 2021, Joëlle Bitar jouit d’une réputation de vendeuse hors pair, attestée par de nombreux prix et récompenses.

Joëlle Bitar et son équipe ont été nommées #1 de RE/MAX ACTION en 2019, 2020, 2021 et 2022 en plus de se hisser dans le top 100 au Canada en 2022, pour une troisième année consécutive. Leurs performances remarquables ont également été honorées de la mention Club Diamant (1 M $ et plus) RE/MAX Québec en 2019, 2020, 2021 et 2022. Enfin, Joëlle Bitar est membre du très sélect Temple de la renommée RE/MAX.

Courtière immobilière agréée et agente immobilière du Collège de l’immobilier du Québec, Joëlle Bitar est également diplômée en droit et fiscalité de l’immobilier. Elle est membre de l’Organisme d’autoréglementation du Courtage Immobilier du Québec (OACIQ) et de la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM).

L’expérience Joëlle Bitar

Comme en témoignent de nombreux clients et clientes, confier la vente de sa propriété à l’équipe de Joëlle Bitar, c’est s’assurer d’un service de qualité supérieure et sans tracas!

Pour en savoir plus sur les services de courtage immobilier Joëlle Bitar, suivez ses médias sociaux!

