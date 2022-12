Bénévoler avec de supercollègues

Patrick Sirois revêt régulièrement le proverbial costume du bénévole – tel un superhéros ayant le pouvoir du temps – un rôle dans lequel il est appelé à vivre de formidables aventures en gang avec ses collègues de travail, qu’il s’agisse de planter des arbres, nettoyer des berges ou patrouiller avec Opération Nez rouge. Le bénévolat lui permet de s’engager pour les causes qui lui sont chères et il se sent privilégié, car son employeur le soutient pleinement dans ses choix.

L’action bénévole, nouveau terrain de jeu pour le teambuilding

Chef de produits numériques à TELUS, Patrick s’engageait déjà naturellement dans plusieurs activités bénévoles. La mission philanthropique de son employeur ne fait que décupler sa motivation et celle de son équipe. Et le plus beau là-dedans? La possibilité de choisir la cause qui leur tient le plus à cœur.

À l’image de notre philosophie, Nous donnons où nous vivons, les actions bénévoles des membres de notre équipe, comme celles de Patrick, peuvent se transformer en dons financiers de TELUS. En effet, nous doublons tous les dons en espèces de nos employés à des organismes de bienfaisance enregistrés, et nous accordons 1 $ pour chaque heure de bénévolat et cette somme est ensuite remise à une œuvre de bienfaisance choisie par l’employé(e). Nathalie Dionne, vice-présidente intérimaire, Solutions résidentielles et Expérience client, TELUS

Alors que certaines entreprises choisissent une cause particulière pour en faire leur mission sociale, TELUS donne toute la liberté à des employés comme Patrick de choisir la cause qui leur plaît.

ll n’y a aucune limite aux activités considérées comme du bénévolat, à condition que ce temps soit redonné aux autres et à la communauté. Par exemple, il y a quelques années, j’ai donné du temps à mon club de patinage de vitesse courte piste, et j’ai ensuite demandé à TELUS de redonner la somme amassée à une autre organisation québécoise que j’ai jugé qui en avait plus besoin. Patrick Sirois, employé chez TELUS

Mais la motivation ne s’arrête pas là. L’action bénévole est contagieuse dans l’équipe de Patrick qui favorise de plus en plus le télétravail. Le bénévolat permet de se rassembler et d’établir des liens dans un contexte différent. Et ça fait boule de neige! « Au lieu de parler de nos fins de semaine au chalet, on jase de nos activités bénévoles, on crée des groupes de discussion, et ceux et celles qui n’ont pas participé deviennent curieux et finissent par vouloir s’impliquer! » explique-t-il fièrement.

Opération Nez Rouge, une activité choyée de Patrick

Après deux ans en mode pandémie, Patrick et ses collègues avaient très hâte de reprendre leurs activités bénévoles avec Opération Nez rouge. Ils se sont rassemblés à la centrale TELUS, située au cégep du Vieux Montréal, en équipes de trois, prêts à faire des raccompagnements.

Les membres de l’équipe TELUS au lancement de la campagne Opération Nez rouge du 25 novembre dernier au cégep du Vieux Montréal.

Après une petite formation et une photo d’équipe – question de se mettre dans l’ambiance – l’équipe de Patrick attend les premiers appels. Et c’est là que l’aventure commence. Les anecdotes au bureau (ou plutôt en vidéoconférence et clavardage) contribueront à solidifier l’esprit d’équipe.

Une année, on a reçu l’appel d’une personne qui attendait Nez rouge de pied ferme et qui était visiblement (très) éméchée. Une fois arrivés, on a eu la surprise de constater que la voiture du client datait d’une autre époque, et qu’en plus, nous devions la démarrer en jouant avec les câbles de contact. Pour couronner le tout, il a fallu faire du ménage dans la voiture pour installer la personne sur la banquette arrière, et arrêter à la station-service pour faire le plein. Toute une aventure qu’on se remémore encore! Patrick Sirois, employé chez TELUS

Les membres de l’équipe TELUS – actuels et retraités – ont offert depuis 2000 plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité, sans compter leurs contributions en nature, leur temps et les programmes qu’ils ont mis sur pied.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.