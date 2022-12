Sentier-des-Neiges : le temps d’une promenade féérique!

Cet hiver, il n’aura jamais été aussi agréable de déambuler de soir et de nuit dans Côte-des-Neiges, que ce soit à l’occasion d’une promenade ou pour faire du lèche-vitrine. La SDC Côte-des-Neiges présente une toute nouvelle expérience de visite tout en lumière, Sentier-des-Neiges, dont les installations seront en place jusqu’en mars 2023.

Si par le passé les aménagements publics revêtaient déjà des habits lumineux, cette année on fait ça en grand, avec un parcours de quelque 75 installations sur le chemin de la Côte-des-Neiges, entre les rues Frère-André et Côte-Sainte-Catherine. À ras le sol et perchées en hauteur, ces décorations font honneur à la saison froide, tout en mettant en valeur le quartier, ses commerces et ses institutions, question d’avoir le cœur à la fête durant tout l’hiver!

D’ailleurs, dix commerçants membres de la SDC du territoire se sont laissé prendre au jeu en profitant d’un programme gratuit de décoration de leurs vitrines. Ces dernières sont dispersées un peu partout tout au long du parcours. Saurez-vous les retrouver?

Un parcours des plus lumineux!

Entre autres nouveautés sur le parcours, deux étincelants sapins géants de 5 mètres ont été érigés, le premier à la Halte Côte-des-Neiges située devant la Banque Nationale, rue Lacombe, et le second sur celle de Queen-Mary, devant le Pharmaprix. Des rubans magiques ont également été suspendus sur plus de 25 lampadaires du Chemin de la Côte-des-Neiges, entre Queen-Mary et la Côte-Sainte-Catherine, de même qu’une quarantaine de sphères décoratives scintillantes dans les arbres de l’avenue Lacombe, entre Gatineau et le Chemin de la Côte-des-Neiges.

Du côté de la Placette Côte-des-Neiges, les arbres ont pris des allures enchantées avec de nombreuses guirlandes lumineuses, alors que le traditionnel chandelier majestueux est de retour sur le chemin de la Côte-des-Neiges, à l’angle Queen-Mary. Finalement, une installation flamboyante nommée « Le Passage Enchanté » est offerte par l’arrondissement CDN-NDG, devant la Maison de la culture CDN.

Village de Noël 2.0 – Dernière projection le 15 décembre

Pour une 3e année consécutive, la SDC Côte-des-Neiges présente son Village de Noël 2.0. Une projection vidéo extérieure en format géant sur le mur Sud du 5450 Côte-des-Neiges, juste au-dessus du Pub McCarold’s. Ne manquez pas la dernière projection ce jeudi 15 décembre entre 16 h et 23 h.

Pour en savoir plus, consultez la section événements du site web de la SDC Côte-des-Neiges. Tous les membres de l’équipe vous souhaitent d’ailleurs un joyeux parcours et un merveilleux temps des Fêtes avec vos proches!

Sentier-des-Neiges est une initiative signée par la SDC Côte-des-Neiges

