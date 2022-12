Qu’est-ce qu’un prêt pour mauvais crédit?

Cet article a été réalisé pour le compte d‘Alterfina.

Une mauvaise cote de crédit peut entraîner des refus pour un prêt. Heureusement, il existe des alternatives aux emprunts traditionnels pour vous aider à rebondir et réagir à une urgence financière, comme les prêts pour mauvais crédits. De plus en plus de Québécois se tournent vers ce type de prêt. Mais dans le fond, qui peut obtenir un prêt pour mauvais crédit? Comment ça marche? On vous dit tout!

La plupart des prêts sont accordés en fonction du dossier de crédit du demandeur. Si votre score est jugé insuffisant, vos chances d’obtenir un crédit sont minces. De fait, aux yeux des prêteurs, vous représentez un risque plus important de ne pas parvenir à honorer vos dettes.

Ce sont des agences privées d’évaluation du crédit qui fixent les critères qui influencent le pointage de crédit. Différents facteurs impactent donc votre cote de crédit, comme votre historique de paiement, votre utilisation du crédit disponible, la date d’ouverture de votre compte, vos demandes de crédit ou encore la variété de vos créanciers. Le score de crédit peut varier entre 300 et 900. On considère qu’une bonne cote de crédit commence à partir de 660.

En deçà, vous aurez certainement du mal à décrocher un prêt intéressant auprès des prêteurs traditionnels. Fort heureusement, vous avez aussi la possibilité d’emprunter sans enquête de crédit auprès d’institutions spécialisées. Il s’agit de solutions rapides de financement à court terme qui ne nécessitent pas d’enquête de crédit.

Les avantages d’un prêt sans enquête de crédit

Pourquoi demander un prêt sans enquête de crédit? On peut citer différents avantages, à commencer par la rapidité de traitement des dossiers. En effet, puisque cette démarche ne demande aucune vérification d’antécédents, l’analyse de votre dossier ne prend que quelques heures.

Vous n’êtes donc pas pénalisé par votre cote de crédit, et vous obtenez une réponse très rapidement. Le processus de demande est également très simplifié. Il vous suffit de demander une soumission en ligne, en seulement quelques clics. La grande majorité des dossiers sont acceptés.

De plus, si vous remboursez vos échéances dans les temps, votre société de prêt sans enquête de crédit peut prévenir les agences d’évaluation de crédit qui pourront alors ajouter cette information à votre dossier. Vous travaillez ainsi à remonter votre cote de crédit tout en bénéficiant d’un fond d’urgence.

Pour demander un emprunt sans enquête de crédit, il vous faut simplement respecter quelques conditions d’admissibilité:

Avoir au moins 18 ans,

habiter au Québec,

être employé depuis un minimum de trois mois et/ou recevoir un revenu admissible,

être payé par dépôt direct dans une institution bancaire canadienne,

ne pas être en processus de faillite,

recevoir un revenu minimal de 1500$ brut par mois.

Si vous répondez aux exigences énumérées ci-dessus, vous pouvez déposer votre demande en ligne auprès de l’institution choisie. On ne vous demandera que quelques informations sommaires, comme vos renseignements personnels. Votre conseiller vérifie vos données avant de vous donner une réponse, en général dans la journée même. Vous recevrez ensuite la somme accordée en prêt direct dans votre compte en banque!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.