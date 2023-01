Pas tous égaux devant les changements climatiques

Cet article a été réalisé pour le compte de Chez Robin, par Stéphanie St-Pierre

En décembre dernier, l’accord Kunming-Montréal a été adopté par consensus lors de la COP15 qui se tenait à Montréal. On peut saluer les engagements, mais encore faut-il réaliser qu’il s’agit du strict minimum dans les circonstances…

En effet, dans son discours d’ouverture de la COP15, le secrétaire général des Nations unies António Guterres a déclaré : « Nous faisons la guerre à la nature. » Or, ce n’est pas toute l’humanité, mais plutôt une certaine partie de la population des pays développés qui a imposé l’ordre à toute la vie terrestre.

Dans une lettre publiée dans Le Devoir, Samir Shaheen-Hussain met à mal le faux universalisme de l’Anthropocène, expliquant que si les sociétés multinationales bénéficient de la destruction des écosystèmes, ce sont les pays exploités et les communautés dépossédées de leurs terres qui paient le prix fort.

Le capitalisme, le colonialisme et l’impérialisme ont joué des rôles clés dans la crise du climat et la dégradation de la biodiversité. L’inclusion, l’écoute et l’égalité doivent dominer notre approche de l’environnement.

L’argent ne sauvera pas la biodiversité de notre planète. Il faut un changement d’esprit qui comprenne l’interrelation, l’interdépendance et la connexion à toute la vie, et la reconnaissance que nous sommes une partie intégrale de la biodiversité. Ellen Gabriel, artiste et militante.

Bref, il est hors de question de compter sur les mêmes systèmes politiques, économiques et sociaux qui nous ont mis dans ce guêpier pour nous aider à nous en sortir. C’est peine perdue. Le capitalisme et le colonialisme doivent cesser pour qu’un changement de perspective émerge et pour assurer la pérennité des générations futures.

Pour plus d’informations, visitez chezrobin.com ou retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.