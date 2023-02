Mois de l’histoire des Noirs : la TD s’engage pour faire briller la diversité et l’inclusion

Célébré annuellement en février, le Mois de l’histoire des Noirs est l’occasion de sensibiliser le grand public à l’importance de la diversité et de l’inclusion, tout en mettant en lumière les luttes et les réalisations des personnes noires d’hier à aujourd’hui. À la TD, ces mêmes valeurs guident toutes les activités et c’est pourquoi elle soutient de nombreux événements qui sont organisés un peu partout en Amérique du Nord, pendant le Mois de l’histoire des Noirs mais aussi, toute l’année !

Pour une quinzième année consécutive, la TD célèbre le Mois de l’histoire des Noirs au moyen d’une série d’initiatives engageantes vouées à commémorer la richesse et la diversité de cette communauté, mais également à favoriser son épanouissement.

En mettant l’accent sur la collaboration avec les organismes dirigés par des personnes noires, mais aussi en jetant un éclairage sur les enjeux vécus par cette communauté, la TD contribue à entraîner des changements positifs au sein de la société.

Nous sommes fiers de soutenir de nombreuses initiatives au Québec dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, mais également tout au long de l’année. À la TD, nous avons à cœur d’appuyer des activités qui contribuent à rassembler les gens, à amplifier les histoires et les voix des Noirs et à célébrer l’apport et les réalisations de tous ces acteurs de changement qui font bouger les choses. Christian Bassong, Directeur régional, Développement des affaires de la communauté noire.

En plus du Mois de l’histoire des Noirs, la TD s’engage à soutenir plusieurs occasions qui inspirent et élèvent les communautés noires de partout en Amérique du Nord. L’objectif? Favoriser leur épanouissement et ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et durable pour tous.

Des événements incontournables

En tout, c’est plus de 40 événements au Canada et plus de 30 aux États-Unis qui sont financés par l’intermédiaire de la plateforme d’entreprise citoyenne La promesse TD Prêts à agir, sans compter tous les autres qui sont tenus tout au long de l’année.

Au Québec et à Montréal, l’engagement de la TD est omniprésent. Voici d’ailleurs deux événements que vous ne voudrez pas manquer dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs!

Spectacle des talents jeunesse Monnaie Money – 13e édition

Chaque année, pendant le Mois de l’histoire des Noirs, l’équipe de Monnaie Money du Carrefour jeunesse-emploi de Côte-des-Neiges organise un spectacle jeunesse qui rassemble sur scène 25 jeunes artistes amateurs. Ceux-ci se disputent des prix tout en rassemblant des voix et des communautés diverses. Pour en savoir plus sur Monnaie Money, cliquez ici.

Quand? – Le samedi 25 février

Où? – Salle Oscar Peterson de l’Université Concordia (Campus Loyola), Montréal

La Semaine Dynastie

La Fondation Dynastie milite activement pour favoriser la diversité et l’inclusion dans le milieu des arts, de la culture et des médias. Par l’entremise de différentes initiatives de médiation culturelle, elle aborde les enjeux de la diversité et propose des actions pour réduire les disparités au niveau de la représentativité des communautés noires dans le secteur culturel et médiatique. Pour davantage d’information et vous procurer vos billets pour la Semaine Dynastie, cliquez ici.

Quand? – Du 26 mars au 1 er avril 2023

Où? – Place des arts, Montréal

La TD s’engage à soutenir les initiatives qui rassemblent les gens, amplifient les histoires et les voix des Noirs et célèbrent leur contribution tout au long de l’année.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.