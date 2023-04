Meilleur taux hypothécaire 2023 au Québec – 14 trucs pour économiser

Cet article a été réalisé pour le compte de soumissionsprethypothecaire.ca

Les taux hypothécaires ces jours-ci sont beaucoup moins avantageux qu’ils l’ont été au cours des dernières années. C’est d’ailleurs encore plus important que jamais de prendre le temps de magasiner les taux, et de ne pas choisir la première banque du coin. Le meilleur taux hypothécaire en 2023 n’est pas si facile à trouver, car les taux fluctuent très souvent.

Si vous cherchez à économiser sur votre hypothèque cette année, voici 14 trucs concrets qui peuvent vous permettre de réduire votre paiement mensuel, ou encore votre facture d’intérêt à long terme.

Jouez avec l’amortissement de votre hypothèque

Vous ne contrôlez pas les taux hypothécaires, mais un élément sur lequel vous avez le contrôle, c’est l’amortissement de votre hypothèque. L’amortissement est le nombre d’années sur lequel vous souhaitez payer votre maison ou condo. Généralement, les acheteurs vont choisir un amortissement entre 20 et 30 ans. Plus vous optez pour un amortissement long, plus la facture d’intérêt est élevée.

En réduisant votre période d’amortissement, vous aurez de plus gros paiements mensuels, mais vous économiserez en frais d’intérêt à long terme. En augmentant votre période d’amortissement, vous aurez des paiements moins élevés, mais vous paierez plus d’intérêts à long terme.

Améliorez votre cote de crédit

Quand vient le temps de souscrire un prêt hypothécaire, l’un des éléments les plus importants est le dossier de crédit du client. Plus votre cote de crédit est bonne, plus ce sera facile d’emprunter et d’obtenir des conditions avantageuses.

Les clients ayant un bon score de crédit peuvent profiter d’offres plus avantageuses, de conditions plus flexibles et parfois même de taux plus bas. Ayez une bonne cote, ou améliorez-là pour obtenir le meilleur taux possible sur votre hypothèque.

Mettez une mise de fonds plus élevée

À l’achat d’une propriété, la mise de fonds minimale est de 5%. Cependant, quand vous mettez moins de 20% de mise de fonds, vous devez souscrire une assurance prêt hypothécaire avec la SCHL, dont la prime coûte plusieurs milliers de dollars. La majorité des gens amortissement cette prime dans leur hypothèque.

Pour économiser, nous vous recommandons de mettre 20% ou plus de mise de fonds. Plus facile à dire qu’à faire, direz-vous ? En effet, mais si c’est possible pour vous, vous verrez vos paiements mensuels diminuer, vous sauverez de l’intérêt, vous éviterez de payer la prime SCHL, et vous n’aurez pas à payer l’intérêt sur votre prime SCHL à long terme.

Ciblez le bon type de taux hypothécaire

Les banques et institutions financières proposent différents types de prêts hypothécaires à des taux et conditions différents. Le taux variable fluctue selon le taux directeur de la Banque du Canada, donc quand les taux montent, il augmente aussi, et quand les taux baissent, il diminue aussi. C’est historiquement le taux le plus avantageux, mais il vient avec des risques importants.

Le taux fixe est un gage de sécurité, car il ne change pas durant toute la durée du terme de votre hypothèque. L’hypothèque ouverte peut être avantageuse quand vient le temps de vendre, car elle offre la possibilité d’être résiliée sans pénalité. Choisir le bon produit est important. Parlez-en avec un expert !

Comparez les taux hypothécaires de plusieurs banques

Pour trouver le meilleur taux hypothécaire, il est important de prendre le temps de magasiner les offres de plusieurs banques. En effet, les taux varient d’une institution à l’autre, donc même si vous aimez votre conseiller bancaire, vous ne devez pas lui faire confiance les yeux fermés.Parmi les banques les plus populaires au Québec pour les prêts hypothécaires, il y a notamment :

Desjardins

RBC

Banque Nationale

Banque TD

Banque Scotia

BMO

CIBC

Et plus encore

Des différences de 0,10%-0,75% peuvent exister entre certains prêteurs pour le même produit. Cela se traduit en des milliers de dollars de différence sur seulement quelques années.

Augmentez la fréquence des versements

Au lieu de payer votre hypothèque chaque mois, vous pouvez opter pour des paiements hebdomadaires ou aux 2 semaines. Qu’est-ce que ça change ? Vous aurez une fréquence de versements plus élevée, ce qui fera en sorte que vous rembourserez une plus grande partie de votre hypothèque chaque année.C’est une façon simple et efficace d’accélérer le paiement de votre hypothèque pour économiser en frais d’intérêt.

Conservez le même paiement en cas de baisse de taux

Vous avez une hypothèque à taux variable et vous voulez maximiser votre économie lors d’une prochaine baisse de taux ? Conservez le même paiement, mais profitez quand même du taux plus bas pour accélérer le paiement de capital sur votre hypothèque.

Par exemple, si votre paiement hypothécaire était de 1 000$ avec un taux de 5% auparavant, et que le taux diminue à 3,50%, conservez le même paiement pour maximiser le remboursement de votre hypothèque, et sauvez une fortune en frais d’intérêt.

Faites des paiements forfaitaires si vous le pouvez

Durant les périodes de taux hypothécaires élevés, il peut être avantageux de faire des paiements forfaitaires sur votre hypothèque. Tous les montants que vous prépayez sur votre hypothèque font diminuer le solde de celle-ci, et donc incidemment le montant d’intérêt que vous payez.

Ça peut devenir une forme d’épargne, où le rendement que vous obtenez consiste en le taux d’intérêt que vous sauvez sur les paiements forfaitaires effectués.

Ne prenez pas l’assurance hypothécaire de la banque

Lorsque vous contractez une assurance hypothécaire avec la banque, celle-ci va souvent vous convaincre de prendre une assurance hypothécaire pour protéger votre prêt. Elle va alors inclure le paiement de cette assurance dans votre paiement hypothécaire. N’acceptez pas cette assurance !

L’assurance vie est une protection moins chère et mieux adaptée pour protéger votre hypothèque et votre famille.

L’assurance hypothécaire de la banque coûte trop cher et vient avec des conditions moins avantageuses.

N’allez pas à la limite de votre capacité d’emprunt

L’une des raisons qui fait en sorte que les gens trouvent que leur hypothèque coûte cher, c’est souvent parce qu’ils empruntent à la limite de leur capacité d’emprunt. Par exemple, si la banque leur dit qu’ils peuvent contracter jusqu’à 400 000$ d’hypothèque, ils vont prendre le plein montant et magasiner des maisons dans cette gamme de prix.

Lorsque les taux montent, les gens sont alors pris à la gorge, et les paiements augmentent. En allant en dessous de votre capacité d’emprunt, vous serez protégé lors d’une hausse de taux, et aurez encore les moyens de payer.

Magasinez en avance pour geler un taux hypothécaire

Saviez-vous qu’il est possible d’obtenir une préapprobation hypothécaire et de réserver un taux jusqu’à 120 jours à l’avance ? En effet, prenez-vous d’avance et magasinez les taux hypothécaires de plusieurs banques.

Lorsque vous trouvez une offre avantageuse, vous pouvez la geler et la réserver. Ainsi, si les taux montent dans les prochains mois, votre taux et les rabais octroyés seront les mêmes. Vous économiserez donc dans le futur sur votre taux hypothécaire si le marché monte, et si les taux baissent, vous pourrez quand même profiter du taux plus bas.

Arrondissez vos paiements à l’entier supérieur

Vous aimeriez économiser facilement quelques milliers de dollars d’intérêt sur votre hypothèque sans même vous en apercevoir ? Arrondissez votre paiement hypothécaire à l’entier supérieur.

Par exemple, si votre paiement déterminé par la banque est de 923$, arrondissez-le à 950$. Le 27$ supplémentaire que vous paierez par mois ne paraîtra par nécessairement dans votre budget, mais au bout de plusieurs années, il se traduira en des milliers de dollars d’économies.

Évitez à tout prix les pénalités

Briser une hypothèque, ça peut coûter très cher. Il faut éviter à tout prix de le faire quand des pénalités sont applicables. Avec une hypothèque fermée à taux fixe, la pénalité en cas de résiliation d’hypothèque avec terme est très salée. Elle peut rapidement monter à plus de 10 000$.

Avec une hypothèque à taux variable, la pénalité est généralement de 3 mois d’intérêt. Avec une hypothèque ouverte, il n’y a aucune pénalité à payer, mais les taux d’intérêt sont très élevés.Devoir briser une hypothèque, ça coûte cher, donc tentez d’éviter cela à tout prix.

Consultez un courtier hypothécaire

Pour terminer, il faut parler des courtiers hypothécaires. Saviez-vous qu’au Québec, les services des courtiers hypothécaires sont gratuits pour les acheteurs et propriétaires de biens résidentiels ? Le rôle du courtier est d’agir à titre d’intermédiaire entre vous et les banques, et est là pour simplifier vos démarches de financement.

Il peut comparer pour vous les taux et produits de plus de 20 banques à travers la province. Son expérience peut également vous aider à dénicher des astuces pour économiser gros sur votre hypothèque. Le courtier hypothécaire, c’est la personne-ressource à consulter si vous souhaitez économiser sur votre hypothèque dans le futur !

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.