En route vers les Cantons-de-l’Est!

Région bucolique et paisible située dans le sud-est du Québec, les Cantons-de-l’Est séduisent par leur charme pittoresque composé de collines où dominent fermes et vignobles à perte de vue. Villages pittoresques, musées d’art, festivals animés, terrains de golf et spas, il y en a pour tous les goûts. Reconnue comme le berceau de la viticulture québécoise, la région sait recevoir et aime faire déguster!

Vous prendrez la route des Cantons-de-l’Est durant vos vacances estivales? Découvrez avec nous quelques adresses incontournables à entrer dans votre GPS!

Bleu Lavande

Pour une expérience immersive

Plongez dans la culture de la lavande au Québec grâce aux Espaces Bleu Lavande de Magog. En plus des champs de lavande et des jardins floraux aux coloris harmonieux, le site agrotouristique présente un centre d’interprétation, une expérience immersive signée Moment Factory et une magnifique boutique ouverte à l’année où vous pourrez magasiner des produits naturels (santé, beauté et pour la maison) enrichis d’huile essentielle de lavande, qui permettent de profiter des bienfaits de l’aromathérapie.

Sur le site de Bleu Lavande, vous aurez le plaisir de humer la lavande fraîche, goûter, pique-niquer en famille à travers les champs, promener votre chien, lire, méditer et prendre de magnifiques photos pour égayer vos albums de famille et vos médias sociaux. Une expérience de mieux-être à ne pas manquer.

Bleu Lavande est le tout premier sanctuaire pour les pollinisateurs au Québec et c’est dans cet esprit que l’entreprise a développé sa lavanderaie.

Pour en savoir plus, rendez-vous au bleulavande.com!

Espace 4 Saisons

Un séjour mémorable dans un décor imprenable

Situé au pied du Mont-Orford et à 5 minutes en voiture de Magog, l’Espace 4 Saisons vous invite à vivre un séjour des plus mémorables dans la magnifique région des Cantons-de-l’Est.

Son ambiance chaleureuse saura vous charmer, son décor enchanteur vous séduira à coup sûr et ses services personnalisés sauront combler vos moindres désirs. Venez retrouver la quiétude dans un environnement moderne et chaleureux.

L’hôtel donne accès à une multitude d’activités sportives, culturelles et de détente. Vous trouverez sur place 82 unités d’hébergement (comprenant, pour plusieurs, cuisinette, laveuse/sécheuse et foyer au gaz), une piscine extérieure/intérieure chauffée, deux restaurants, le Bistro 4 Saisons et le Burger Pub, un spa esthétique, des salles de réception pour des événements, une salle d’entraînement vitrée, une salle de divertissement et des stationnements souterrains.

Pour en savoir plus, rendez-vous au espace4saisons.com!

Hôtel Versō

Un charme d’exception

Directement sur les rives du légendaire lac Memphrémagog et à seulement 2 minutes de marche du centre-ville de Magog, découvrez le nouvel hôtel-boutique Versō!

Vous serez assurément charmés par sa vue exceptionnelle et son emplacement de choix, mais également par le décor rétro inspiré de la tendance mid-century modern de ses chambres, comprenant du mobilier de qualité pour un confort inégalé.

La plupart de ses 54 unités offrent un balcon ou une terrasse avec vue imprenable sur le lac et les montagnes. À même l’hôtel, le bistro Kóz vous propose une cuisine d’inspiration méditerranéenne unique parfaite à partager, une impressionnante carte des vins et des cocktails colorés. Vous pouvez y profiter des belles journées d’été avec sa grande terrasse deux étages donnant sur le lac!

Pour en savoir plus, rendez-vous au hotelverso.ca!

Spa Nordic Station

Pour faire le plein d’énergie

Niché au cœur de la nature et situé à 5 minutes du centre-ville de Magog, le Spa Nordic Station est un véritable joyau des Cantons-de-l’Est; quelques heures dans leurs installations de thermothérapie vous permettront de vous détendre et faire le plein d’énergie.

Évadez-vous à l’intérieur de leur crypte vapeur construite sous forme de grotte en pierre; leur banya russe, une exclusivité dans le domaine des spas de la région; en plus de leurs bains californiens, saunas finlandais, cascades nordiques, accès sécurisé à la rivière ainsi que leurs multiples aires de détente avec foyer, le tout dispersé sur les différentes terrasses de leur site en pleine nature.

Découvrez l’Expérience Nordic ainsi que leurs services de massothérapie et soins corporels afin de vivre une expérience spa unique et authentique.

Pour en savoir plus, rendez-vous au spanordicstation.com!

Domaine Jolivent

Confort et élégance : un match parfait

La destination idéale pour vous évader et découvrir les Cantons-de-l’Est! Hôtel de charme lové au cœur de cette luxuriante région, le Domaine Jolivent vous propose 12 élégantes chambres d’un confort raffiné ainsi que ses escales gourmandes.

L’Alizé, restaurant gastronomique mettant en vedette le terroir du Québec et en saison, sa terrasse extérieure festive, Le Mistral, qui vous propose grillades, salades repas croquantes et pizzas au four à bois. La boutique Espace gourmand est l’arrêt idéal tout au long de l’année pour un lunch plus rapide et vos provisions de produits locaux et gourmands.

Le Domaine Jolivent, c’est aussi 112 acres de paix et de sérénité avec yoga, des services de massothérapie, un lac privé, des sentiers pédestres accessibles toute l’année, une magnifique piscine et un accès privilégié au lac Brome. Sans télévision, cadran, ni téléphone, venez faire l’expérience du Jolivent pour tous vos sens.

Pour en savoir plus, rendez-vous au jolivent.ca!

L’Association du Marais-de-la-Rivière-aux-cerises

Admirer la beauté grandiose des décors naturels

Le Marais regorge d’activités pour gens de tous âges! Vous aurez accès à 5 km de sentiers en milieux humides et forestiers, en plus d’un sentier de raquette en hiver. De plus, un Parcours d’entraînement « Plein nature », élaboré en partenariat avec Cardio Plein Air, est proposé comme alternative à l’entraînement conventionnel.

Des guides-interprètes passionnés d’environnement et de fins connaisseurs du Marais sont disponibles pour les groupes. Ils vous transporteront dans les endroits les plus méconnus du Marais et vous dévoileront des secrets sur ses écosystèmes et leurs importants bienfaits sur l’environnement.

Vous pouvez également profiter des parcours nautiques du Marais, qui sont tout indiqués pour une expérience immersive. C’est dans la sérénité aquatique que vous pourrez admirer la beauté grandiose des décors naturels de la rivière aux Cerises; il est également possible de faire une sortie guidée via un Centre d’interprétation avec des expositions permanentes et temporaires ainsi qu’un café-boutique.

Pour en savoir plus, rendez-vous au maraisauxcerises.com!

Hôtel Le Chéribourg

Un bijou d’histoire

Le Chéribourg, petit bijou historique, fait partie du décor estrien depuis plus de 50 ans.

Situé sur un vaste domaine, loin du chaos et du bruit de la ville, cet hôtel 4 étoiles vous offre plus qu’un simple séjour. Reconnu pour son accueil chaleureux et la qualité du service offert, c’est l’environnement idéal pour passer un bon moment en famille.

Plusieurs installations sont disponibles sur place comme la piscine, le spa, le Chériclub, les salles, la restauration et bien plus. Ici, les expériences se multiplient.

Pour en savoir plus, rendez-vous au hotelcheribourg.com!

Manoir des Sables

Atmosphère sereine et chaleureuse

Situé en plein cœur de la région des Cantons-de-l’Est sur un site de plus de 300 acres, le Manoir des Sables offre à ses visiteurs une atmosphère sereine et un cadre naturel idyllique.

Dès votre arrivée, l’élégance du lobby et de son foyer, combinée au doux accueil du personnel, vous plongera dans l’univers ultra chaleureux du Manoir des Sables.

Un parcours de golf de type villégiature et un spa sont disponibles sur place pour un moment inoubliable. Que votre expérience commence!

Pour en savoir plus, rendez-vous au manoirdessables.com!

