En route vers Lanaudière!

Située au nord-est de Montréal, Lanaudière est une destination de choix pour les amoureux de nature comme de culture. Avec ses vastes forêts, ses lacs paisibles et ses rivières tumultueuses, c’est le terrain de jeu idéal pour les activités de plein air. De nombreux musées et sites patrimoniaux sont également accessibles, tandis que les amateurs de gastronomie ne sont pas en reste, pouvant déguster les produits locaux dans les nombreuses tables gourmandes de la région.

Vous prendrez la route de Lanaudière durant vos vacances estivales? Découvrez avec nous quelques adresses incontournables à entrer dans votre GPS!

Expérience Equinox

Hébergement immersif

Expérience Equinox vous propose un concept d’hébergement immersif 4 saisons en dôme tout équipé, et ce, en pleine nature. Venez vivre une expérience hors du commun qui vous permettra de déconnecter et faire le plein d’énergie et de souvenirs en famille ou entre amis.

Profitez de votre spa privé pour vous détendre après (ou pendant) une journée en plein air et observez les étoiles le soir venu. Pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes avec une superficie de plus de 800 pieds carrés, une salle de bain et une cuisine complète, vous pourrez profiter pleinement de votre environnement grâce à son immense baie vitrée et à son toit panoramique, peu importe la température ou l’heure.

Chaque saison vous fera vivre une expérience unique en son genre. Que vous soyez adepte de plein air ou simplement en quête d’une dose de nature, les dômes sont la destination idéale. Quelle découverte ferez-vous aujourd’hui?

Ferme Guy Rivest

Une activité ludique, éducative et accessible

Dans un champ de maïs de 6 hectares, 8 km de sentiers ont été aménagés… pour vous faire perdre le nord!

Parsemé de questions sous le thème des pays pour sa 6e édition, le labyrinthe s’adresse aussi bien aux amis en quête d’aventure qu’aux parents qui veulent s’amuser avec les enfants. Nouveauté : ​Où est Charlie? est un de vos jeux cultes? Vous avez toujours aimé les livres de type « cherche et trouve »? Alors, venez vivre l’expérience grandeur nature à même le Grand Labyrinthe de Lanaudière! Tout l’été, des personnages seront camouflés dans les sentiers et votre mission sera de tous les retrouver. Serez-vous capable d’y arriver?

Dès le 20 juillet, jusqu’à la mi-septembre. Prix à gagner. Aucun acteur dans les sentiers. ​Une activité extérieure à la fois ludique, éducative et accessible!

Alchimiste Microbrasserie

Redécouvrez Alchimiste Microbrasserie!

Situé en plein cœur du quartier industriel de Joliette, Alchimiste Microbrasserie s’est réinventée en 2019.

La brasserie, qui a vu le jour il y a plus de 20 ans, a fait un bon bout de chemin depuis! Recettes de sa gamme Authentique revisitées, nouvelle Gamme Moderne avec des styles comme NEIPA & Nano IPA, série de bières barriquées et même des cidres faits à 100 % de pommes lanaudoises : l’équipe d’Alchimiste a encore beaucoup de projets dans le collimateur!

Le nouveau bar à bière situé à même l’espace de production vous offre 15 lignes de fût, dont plusieurs dédiées à des bières brassées exclusivement pour être dégustées sur place. Les frigos de la boutique pour emporter sont toujours pleins et la terrasse, avec son espace jeux, vous donnera le goût d’y investir votre après-midi entière! Ils offrent même des visites de la brasserie sur rendez-vous!

Natur’Eau – Spa & Chalets

L’essayer, c’est l’adopter!

Dans un havre de paix jalousement gardé, le Domaine Natur’Eau offre aux inconditionnels de la nature en quête d’authenticité un séjour unique avec trois types d’hébergement autonomes, soit POD, minimaison et chalet.

Situés à proximité du Spa Natur’Eau, ils ont tous leur propre charme à découvrir, et ce, toujours en respectant l’intimité en forêt. Les minimaisons et les PODs se louent par nuitée et sont parfaits pour passer de bons moments ensemble après une journée relaxante dans les bains et les saunas. Plusieurs forfaits sont disponibles pour combiner justement la nuitée en hébergement avec l’accès au spa!

Que penseriez-vous d’un forfait pour la fin de semaine, qui donne les 2 nuitées plus l’accès illimité aux installations du vendredi soir au dimanche soir? Le forfait Détente à Volonté : l’essayer, c’est l’adopter!

Chalets Méli

Dépaysement scandinave

Chalets Méli est un projet intégré qui offre de nombreux chalets en nature surplombant les montagnes et bordant la rivière L’Assomption. L’aménagement des lieux a été réalisé de façon à préserver la forêt existante.

Les chalets au design d’inspiration scandinave vous offriront une expérience de location unique. À moins de 100 kilomètres de Montréal, Chalets Méli offre l’espace et l’intimité pour favoriser les échanges dans un style de vie en harmonie avec la nature.

L’endroit comprend plusieurs installations communes, dont un belvédère, une plage et un lieu de rassemblement extérieur. Un sentier pédestre est aménagé, à la fois pour faciliter les déplacements sur le terrain et accéder à la rivière L’Assomption, où la plage privée se situe.

NIGHT-BOX

Pour un moment magique en pleine nature

Les hébergements NIGHT-BOX sont dotés de 6 unités uniques; chaque unité a un charme et des caractéristiques propres.

La Grande Ourse et la Petite Ourse vous offrent une ambiance relaxante et chaleureuse en plein cœur de la nature. Pour sa part, le Dragon est la plus grande unité, pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes en toute intimité. La Boussole, quant à elle, possède une immense vitre plein pied vous permettant d’avoir une vue impressionnante. La Cassiopée et la Céphée sont situées au sommet de la montagne, offrant chacune une vue sur la forêt qui est à couper le souffle.

Les hébergements NIGHT-BOX vous feront vivre un moment magique en pleine nature. C’est l’endroit idéal pour relaxer et décrocher du quotidien, le tout dans un environnement chaleureux, unique et mémorable.

