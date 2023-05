En route vers la Chaudière-Appalaches!

La région de la Chaudière-Appalaches est un lieu où la nature et la culture se rencontrent harmonieusement. Les Appalaches offrent des paysages grandioses, propices à la randonnée et à l’observation de la faune et de la flore. Les villes, comme Lévis et Saint-Georges, témoignent de l’histoire de la région, tandis que les musées, galeries d’art et festivals proposent une vie culturelle riche et variée. Ne manquez pas aussi de déguster les produits de son terroir, comme ses fromages et ses vins, qui émerveilleront vos papilles gustatives!

Vous prendrez la route de la Chaudière-Appalaches durant vos vacances estivales? Découvrez avec nous quelques adresses incontournables à entrer dans votre GPS!

Chalets Confort

La chaleur d’un confort douillet

Découvrez la région enchanteresse de Chaudière-Appalaches! Située au sud de Québec, elle offre un mélange fascinant de nature, d’histoire et de culture. Échappez au tumulte du quotidien et ressourcez-vous dans un environnement paisible et accueillant.

Les chalets sont idéalement situés pour explorer les merveilles de Chaudière-Appalaches, tels que les parcs nationaux, les montagnes, les rivières et les villages pittoresques. Profitez d’une variété d’activités saisonnières comme la randonnée, le vélo, le ski, la raquette et la pêche pour vivre des moments inoubliables.

Dans un environnement conçu pour votre confort et votre plaisir avec une ambiance chaleureuse, partagez des moments conviviaux au coin du feu et des soirées détente en famille ou entre amis. Réservez dès maintenant et vivez l’expérience ultime d’une escapade en chalet dans la charmante région de Chaudière-Appalaches. N’hésitez plus, votre refuge de paix et de relaxation vous attend!

Pour en savoir plus, rendez-vous au chaletsconfort.com.

Pralinière

Bonheur sucré

Les cinq crèmeries et chocolateries Pralinière sont la destination sucrée par excellence des familles dans la région.

Dès votre arrivée, tous vos sens seront en alerte. En plus du réputé chocolat artisanal, qui vous mettra l’eau à la bouche, vous aurez de la difficulté à résister à la grande sélection de jujubes tellement frais! De plus, vous ferez certainement de délicieuses découvertes dans la boutique-cadeau, qui met en valeur les meilleurs produits des artisans du terroir local. Si vous n’êtes pas encore convaincu, le menu très varié de la crèmerie ouverte toute l’année saura assurément vous plaire et vous faire vivre un petit moment de bonheur sucré!

La Pralinière se démarque grâce à ses nombreuses recettes originales faites maison à partir d’ingrédients de grande qualité. Une visite, c’est un moment de pur bonheur en famille.

Pour en savoir plus, rendez-vous au praliniere.com.

Carrefour mondial de l’accordéon

Un événement d’envergure internationale

Se déroulant lors de la grande fin de semaine de la fête du Travail à Montmagny depuis 34 ans, le Carrefour mondial de l’accordéon est un festival de musique dédié aux accordéons de tous genres et de toutes sonorités.

En passant par les accordéons diatoniques, chromatiques, piano, harmonicas, orgues de barbarie, dans le style traditionnel d’ici et d’ailleurs, jazz, classique, musique du monde… tout y est représenté.

Ce festival polyvalent offre des spectacles thématiques de grande envergure en salle, des représentations à faible coût animées sur les sites extérieurs plus festifs au centre-ville et plus intimes dans la cour du Musée de l’accordéon ainsi qu’une panoplie de performances gratuites partout dans la ville. Du 1er au 3 septembre.

Pour en savoir plus, rendez-vous au accordeonmontmagny.com.

Verso Microbrasserie

Des produits délicieux, une vue imprenable.

Verso microbrasserie, c’est une histoire de famille, une histoire d’amis. C’est le projet commun d’amateurs de bière et de plein air.

Le choix du lieu n’est pas anodin : Lac-Etchemin, c’est où l’on va pour se ressourcer, se reposer, et passer du temps avec ceux qu’on aime. Le Manoir, plus précisément la mythique défunte discothèque L’Excel, offre tout ce dont on peut rêver : la vue, l’espace, la paix. L’amour des produits d’exception guide les propriétaires dans les choix de recettes et d’ingrédients afin de créer leurs bières, élaborées avec des ingrédients de grande qualité, souvent en provenance de producteurs locaux.

Installez-vous dans le pub moderne ou sur la vaste terrasse et découvrez des bières qui sont élaborées avec passion, doigté et patience.

Pour en savoir plus, rendez-vous au versomicrobrasserie.com.

Le Vivoir

Un lieu convivial et dynamique

Le Vivoir présente les créations de plus de 50 artistes issus des métiers d’arts et des arts visuels québécois. Dans sa vaste boutique-galerie d’art, ce lieu sans pareil permet aux visiteurs de dénicher une foule de créations : art de la table, joaillerie, accessoires mode, décorations et œuvres de contemplation sont au rendez-vous.

Que ce soit par le travail du bois, du verre, de la céramique, du textile, du métal ou même du papier, le talent des artistes collaborateurs du Vivoir surprend, intrigue et inspire. Les plus curieux peuvent même sillonner un corridor vitré donnant accès à sept ateliers d’artistes locaux ou même participer à des formations.

En attendant de découvrir ce lieu convivial et dynamique lors de votre prochain passage à Saint-Jean-Port-Joli, prenez le temps de naviguer sur le site web de cette boutique unique et découvrez l’univers de ses artistes collaborateurs!

Pour en savoir plus, rendez-vous au levivoir.com.

Parc du Massif du Sud

Votre refuge nature dans Chaudière-Appalaches

Destination incontournable pour les passionnés de plein air, le Parc du Massif du Sud offre une panoplie d’activités quatre saisons qui ont tout pour plaire : randonnée pédestre, vélo de montagne, piste d’hébertisme, ski de fond, ski de randonnée, ski Hok et fatbike.

Été comme hiver, réservez un hébergement prêt-à-camper, un refuge ou un site de camping aménagé pour votre tente, votre VR ou votre petite roulotte pour découvrir la beauté naturelle de son territoire : rivières d’eaux cristallines, forêts anciennes et magnifiques points de vue sur deux vallées.

Situé à 917 mètres d’altitude, le mont Saint-Magloire représente le plus haut sommet de la région et l’un des trois sommets du parc avec le mont Chocolat et la Crête des Grives. Aussi à découvrir : activités guidées en mycologie, événements spéciaux et bière brassée pour son 25e anniversaire!

Pour en savoir plus, rendez-vous au massifdusud.com.

Seigneuries des Aulnaies

Un savoir-faire rare et fragile

Une aire d’accueil moderne en fusion avec la nature, un manoir seigneurial et un moulin banal: découvrez le patrimoine enchanteur du site de la Seigneurie des Aulnaies!

Dans le moulin, le meunier et ses apprentis vous raconteront l’histoire et le fonctionnement du moulin. C’est tout un savoir-faire rare et fragile! Le moulin a également pour particularité de posséder la plus grande roue à godets du Québec. Complètement restaurée, cette dernière tourne à nouveau comme au bon vieux temps après avoir été immobilisée pendant plus de cinq ans. C’est tout un spectacle que d’assister à sa mise en mouvement et de se figurer la force produite par l’eau dans ce mécanisme géant!

Avoisinant le manoir se trouvent un beau verger et des jardins, eux-mêmes bordés par plusieurs petits étangs et traversés de jolis cours d’eau. Une invitation à la flânerie et aux pique-niques!

Pour en savoir plus, rendez-vous au laseigneuriedesaulnaies.qc.ca.

Camping Soleil

Destination vacances familiale par excellence

Que ce soit pour son site pittoresque, la beauté de son paysage, sa tranquillité, ses nombreux sentiers pédestres en montagne, ses nombreuses activités familiales ou la diversité et la grande propreté de ses sites, le Camping Soleil saura satisfaire tous les types de campeurs.

On y offre une programmation remplie d’activités autant pour les petits que les grands. C’est LA destination vacances familiale par excellence pour s’échapper du quotidien! Venez vous évader le temps d’un été!

Pour en savoir plus, rendez-vous au campingsoleil.com.

