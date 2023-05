Spa, détente et soins

Qui ne rêve pas d’un moment de détente entièrement égoïste, d’un temps pour soi et personne d’autre?

Vous aimeriez vivre une expérience sensorielle complète, authentique et empreinte de sérénité? Pourquoi ne pas vous offrir un ressourcement total du corps et de l’esprit, une introduction personnalisée à la culture du mieux-être au quotidien?

Lisez ce qui suit et laissez-vous bercer!

Idolem Hot Yoga Chaud – Griffintown

Une expérience complète

Idolem Yoga Chaud Griffintown offre non seulement une séance de yoga chaud, mais une expérience complète.

Le studio présente une grande variété de cours et de professeurs qualifiés pour tous les niveaux et les styles de yoga. Après avoir sué les toxines du corps durant votre pratique, prenez le temps de déguster un smoothie rafraîchissant ou un bon café de marque locale dans l’aire de détente. Le moment préféré des clients : la serviette froide infusée à l’eucalyptus durant la détente à la fin de chaque cours, quel bonheur!

Vous avez également droit à un essai gratuit lors de votre première visite, alors n’hésitez pas à contacter le studio par téléphone au (438) 873-1936, par courriel au griffintown@idolem.com ou encore via l’application Idolem Hot Yoga Chaud – Idolem Griffintown pour réserver votre essai gratuit!

Pour en savoir plus : idolem.com.

Scandinave Spa Mont-Tremblant

L’authenticité : une valeur sûre

Pionnier d’aventures détente au Canada, le Scandinave Spa repousse les limites de la relaxation depuis plus de 20 ans.

Niché dans la luxuriante forêt laurentienne, bordé par la rivière du Diable, le Scandinave Spa Mont-Tremblant s’étale sur plus de 72 000 pieds carrés de nature. Passez en mode avion loin des écrans et plongez dans le parcours thermal qui regorge de bienfaits. Engagez-vous consciemment dans chaque étape du cycle chaud, puis froid, et laissez-vous finalement bercer dans un hamac au bord de la rivière ou déposez-vous sur une terrasse chauffante.

Offrez-vous une période de repos complet et savourez les bienfaits que votre corps et votre esprit réclament. Pour l’aventure optimale, complétez votre visite avec un massage prodigué par des massothérapeutes qualifiés. Vous repartirez en vous disant une chose : comment faire ça plus souvent?

Pour en savoir plus : scandinave.com.

Le Couvent Val-Morin

Empreint de sérénité

Situé à une heure de Montréal, aux abords du lac Raymond, à Val-Morin, le Couvent est un lieu d’hébergement conçu pour accueillir des groupes de 10 à 55 personnes.

Une salle multifonctionnelle de près de 1 000 pieds carrés a été aménagée pour la tenue d’ateliers de groupe; une magnifique yourte en forêt est disponible pour des cours de yoga, méditation, Qi Gong et autres. En semaine, ces cours sont offerts gratuitement aux clients en location individuelle.

Anciennement un couvent de sœurs, le lieu est empreint de sérénité et est naturellement propice aux activités de ressourcement, tout en offrant un milieu en nature pour des activités de plein air. Services et accès : sentiers de randonnée pédestre, vélo ou de ski de fond, Parc régional, quai, lac, piscine, matériel audiovisuel, télétravail, cuisine équipée, service de traiteur, activités de consolidation d’équipe, soins bien-être, exploration et contemplation en nature.

Pour en savoir plus : lecouventvalmorin.ca.

Bleu Lavande

La culture du mieux-être au quotidien

Bleu Lavande est située à Magog, dans les Cantons-de-l’Est, et vous invite à vivre la culture du mieux-être au quotidien grâce à cette petite fleur unique : la lavande.

Vous trouverez un véritable havre de paix regorgeant de parfums incomparables, de paysages d’exception et d’expériences sensorielles uniques. Les champs fleuris sont propices à la détente. Recevez un massage dispensé par un professionnel en bordure des champs ou allongez-vous au milieu des bosquets fleuris. Faites une promenade inspirante à travers les sentiers, où tous vos sens seront en éveil. Piqueniquez en famille, promenez votre chien, méditez ou prenez de magnifiques photos; vous serez assurément conquis par ce site naturel. Savourez une limonade à la lavande au Café Bleu et passez par la boutique pour déambuler à travers une grande variété de produits naturels.

Offrez-vous un cadeau qui fait du bien à l’âme et à l’esprit grâce aux nombreux bienfaits de l’aromathérapie.

Pour en savoir plus : bleulavande.com.

Hôtel Montfort

Un environnement de détente unique

Installé dans un ancien monastère aux abords de la rivière Nicolet, cet hôtel raffiné vous offre un environnement de détente unique au Québec.

Situé à moins de deux heures de l’île Montréal, l’hôtel Montfort offre 83 chambres modernes et confortables, un centre de santé avec expérience thermale et massothérapie et un restaurant de style Steakhouse : le Tomahawk Grill. Le complexe hôtelier propose de nombreuses activités quatre saisons telles que du kayak, du canoë et du fatbike, et ce, à même le site. Des sentiers de randonnée pédestre praticables en raquettes l’hiver font partie des activités disponibles pour les invités.

L’Hôtel Montfort est également une destination corporative de choix. Grâce à son centre de congrès, l’hôtel peut accueillir des événements d’envergure tels que des congrès ou des mariages. Que ce soit pour un voyage familial, en amoureux ou entre amis, l’Hôtel Montfort est la destination idéale où s’évader.

Pour en savoir plus : hotelmontfort.ca.

Le Petit Manoir du Casino

Hôtel et pavillons personnalisés

Niché entre fleuve et montagne dans la magnifique région de Charlevoix, le Petit Manoir du Casino offre 113 chambres modernes et accueillantes dont la plupart sont munies d’une terrasse.

Ce complexe hôtelier propose de nombreux services à ses invités : un accès direct au Spa O’Quartz – centre de détente microclimat, un centre de massothérapie ainsi que le restaurant Les Délices, tous situés sur le site de l’hôtel. Très bien centralisé, le Petit Manoir du Casino se trouve à moins de sept minutes de marche du Casino du Charlevoix, du golf du Manoir Richelieu et de la Gare du Train de Charlevoix. Il est également à proximité des parcs nationaux, des sites de motoneiges, des pentes de ski et des sentiers pédestres qui surplombent le fleuve.

Idéal pour une escapade en amoureux ou une évasion en famille, le Petit Manoir du Casino saura vous faire découvrir Charlevoix autrement.

Pour en savoir plus : petitmanoirducasino.ca.

Estérel Resort

Unique en son genre

Niché sur un site splendide des Laurentides, Estérel Resort est un centre de villégiature unique en son genre comprenant 200 suites spacieuses avec foyer et cuisinette, des spas nordiques et piscines, trois restaurants et l’une des caves à vin les plus réputées au Canada.

À seulement une heure de Montréal et 20 minutes de Saint-Sauveur, il s’agit d’une destination prisée par les couples de tous âges, un lieu de rendez-vous pour quiconque souhaite retrouver un cadre hautement romantique au milieu d’un environnement grandiose.

Sa situation géographique permet d’ailleurs la pratique d’une tonne d’activités de plein air et de relaxation grâce à son spa nordique : le Lido Thermal (spas, saunas, bains polaires, bain vapeur, piscines, plages et bar estival). Un centre de santé et beauté Amerispa y propose aussi une gamme complète de soins prodigués par une équipe professionnelle : massothérapie, soins esthétiques et corporels.

Pour en savoir plus : esterel.com.

Northern Heaven

Une approche plus naturelle de l’équitation

Situé à Saint-Louis, en Montérégie, Northern Heaven propose des activités uniques telles que l’équitation thérapeutique, les séances de yoga-cheval, la thérapie assistée par les chevaux, les séances de reiki équestre ainsi que l’élevage de Cleveland Bay.

Venez découvrir une approche plus naturelle de l’équitation, celle où que vous ne formez qu’un avec le cheval. Laissez votre âme se connecter aux chevaux et voyez la différence. Venez découvrir votre potentiel et laissez libre cours à vos émotions. Apprenez à ressentir et à vous écouter réellement. Laissez le cheval vous guider pour vous aider à reprendre le pouvoir sur votre vie ainsi que pour développer votre ancrage intérieur.

Tous les ateliers sont donnés par une diplômée en équitation thérapeutique, qui est aussi certifiée niveau 2 reiki et qui possède plus de 20 ans d’expérience auprès des chevaux.

Pour en savoir plus : northernheaven.com.

Éco Spa Highland

Entre ciel et terre

Offrez-vous une expérience unique de détente et de paix du haut des Highlands, où la montagne domine l’une des dernières vallées intouchées des Laurentides.

Avec un maximum de 20 clients sur une propriété de 20 acres – le trait distinctif de l’établissement -, vous êtes assurés de pouvoir vous échapper du stress de la vie urbaine pour vous ressourcer dans ce petit joyau perché entre ciel et terre.

Construit selon un concept énergétique écologique incluant solaire et bois gazéifié, vous pouvez vous prélasser dans les bains sachant que c’est entièrement la nature qui vous chauffe. Le spa vous offre accès de jour ou séjour avec nuitées, soins et restaurant servant de la fine cuisine maison d’inspiration méditerranéenne, avec la plupart des soirs de la musique « live » pour agrémenter votre séjour…

Pour en savoir plus : ecospahighland.com.

Natur’Eau Spa et Chalets

Ressourcement total

Dans la plus pure tradition des spas nordiques, le Spa Natur’Eau offre un ressourcement total du corps et de l’esprit.

Venez vous détendre sous l’air vivifiant de l’hiver, sentir la nature reprendre vie au printemps, vous laissez caresser par les rayons du soleil en été et admirer la symphonie des couleurs d’automne à travers montagnes et merveilles de Mandeville. Un sauna finlandais, un bain turc, trois bassins tourbillons chauds, une chute nordique, une salle d’aromathérapie ainsi qu’un air de détente appelée La Yourte vous y attendent. Entre deux moments de détente, profitez du bistro santé et de ses succulents produits du terroir; et pourquoi pas vous gâter avec un des soins personnalisés pour agrémenter votre visite?

Saviez-vous qu’au Natur’Eau, vous pouvez venir avec vos enfants? Chaque dimanche, de 10 heures à 13 heures 30, les enfants âgés de 7 à 15 ans sont bienvenus pour faire le plein d’énergie en famille.

Pour en savoir plus : natureau.com.

Auberge et Spa Beaux Rêves

Au son de la rivière

En évolution depuis 1995, Auberge et Spa Beaux Rêves un endroit où on revient souvent pour se ressourcer, un bord de rivière avec cascades et tourbillons naturels rafraîchissants, sentiers pédestres longeant la rivière avec hamacs et aire de repos tranquille et intime au son de la rivière.

Quatre choix de sauna vous sont proposés : infrarouge, sibérien, sec avec vue sur rivière et le bon vieux sauna en pierres. Hammam, cascade froide, bassin thermal, spa avec cascade sont aussi à votre disposition, en plus d’une superbe terrasse avec vue sur la rivière où vous pouvez déguster un petit lunch au bistro santé (la pizza maison est un incontournable) pourvu d’un permis alcool.

Nouveau et unique : Auberge et Spa Beaux Rêves a créé un concept unique BR+, incluant plusieurs stations de soins à découvrir, yoga et méditation. Profitez des « mercredis des femmes », de la « Retraite de yoga 2 nuitées » offerte dans la salle Harmonie, d’un chalet Cozy, du refuge Riveraine, des suites avec foyer, jacuzzi ainsi que balcon avec vue sur rivière, toutes plus cozy et chaleureux les unes que les autres.

Pour en savoir plus : beauxreves.com.

À go, on se détend!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.