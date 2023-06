Bons plans et lieux de rendez-vous

Bien qu’il regorge d’endroits plus surprenants les uns que les autres, vous vous demandez encore et toujours quels établissements visiter dans le quartier Hochelaga?

Pour la peine, Métro vous a dressé le portrait de quelques-unes de ses entreprises coup de cœur du coin! Amateurs de plantes, d’événements sportifs, de bonne bouffe et de bien-être, faites défiler les textes plus bas et laissez-vous transporter vers votre prochaine destination!

Lavigne – Fleuriste de quartier

Vitrine de valeurs durables

Lavigne – Fleuriste de Quartier est un atelier-boutique spécialisé dans la vente de plantes d’intérieur, de pots et de cache-pots, d’idées cadeaux et de bouquets de fleurs fraîches.

Situé à proximité du métro Joliette, sur la Promenade Ontario, Lavigne est une vitrine de valeurs durables et fier promoteur de produits locaux, sélectionnés avec soin! L’équipe dévouée et passionnée saura vous accompagner autant dans la conception de bouquets et d’arrangements floraux pour vos évènements que pour vous conseiller dans le choix et l’entretien de vos plantes.

La boutique est ouverte tous les jours de 10 heures à 18 heures et il est possible de faire la livraison partout dans le Grand Montréal. Vous pouvez aussi visiter le site Internet ou appeler en boutique au 514-521-0118.

Pour plus d’info : fleuristedequartier.com!

Taverne Lady Davidson

Célébrer l’histoire

Bienvenue au Lady Davidson! Entreprise familiale et authentique! Club social depuis 1934, le Lady Davidson — jadis Le Beauvillier — s’est refait un look 21e siècle. Une touche actuelle, mais toujours fidèle au cœur de leur patriarche Ben Labonté, ce pionnier visionnaire et bâtisseur de son quartier.

Ce bar souhaite vous partager un concept familial, pour célébrer tant l’histoire de Montréal que celle du quartier et de ses ancêtres.

On y trouve une sélection de bières et de spiritueux, et ce, en plein cœur de la rue Ontario. Diffusion d’événements sportifs, spectacles musicaux et machines de loterie vous y attendent. Le Lady Davidson offre également une programmation été 2023 tous les jeudis du 6 juillet au 31 août comprenant 9 spectacles gratuits tel que Marco Calliari, Antoine Gratton, Jim Zeller et Jimmy James ainsi que plusieurs autres.

Pour plus d’info : ladydavidson.ca!

Dragon de cuivre

Démocratiser le jeu

Fondée par des passionné.e.s de jeux, Dragon de cuivre est une entreprise montréalaise qui a pour mission de démocratiser les jeux de rôle sur table ainsi que les jeux de société.

Situé sur la rue Ontario Est, l’espace boutique est doublé de tables permettant à ses invité.e.s d’approfondir leurs hobbys ludiques en sirotant un café ou une tisane de provenance locale, et ce, en toute convivialité. La ludothèque diversifiée du Dragon, qui recèle autant de monolithes tels Dungeons & Dragons et Pathfinder que de titres indépendants comme Mörk Borg et Thirsty Swords Lesbians, permet à chacun.e d’y trouver son compte.

En vertu de ses activités d’initiation au jeu de rôle, ses ateliers de peinture et ses soirées hebdomadaires dédiées aux jeux de société, l’équipe de Dragon de cuivre entend promouvoir une atmosphère d’inclusivité et de respect. Vétéran.e.s comme néophytes, tous.tes sont les bienvenu.e.s dans l’antre de Dragon de cuivre!

Pour plus d’info : dragondecuivre.com!

Club Hippocrate

Le bien-être par la santé

Avoir une vie équilibrée au quotidien est l’une des choses les plus bénéfiques et agréables que l’on peut s’offrir. Cependant, avouez-le, ça n’est pas toujours évident! Pourtant, l’essentiel reste simple : bien manger, faire bouger son corps et prendre soin de soi et de son environnement.

Le tout nouveau Club Hippocrate est un centre de santé et de bien-être qui, muni d’une grande salle de mouvement, d’une magnifique équipe de thérapeutes et d’un petit restaurant de cuisine santé, réunit sous son toit tous les outils nécessaires pour maintenir le cap vers une santé optimale.

Les services et produits du Club Hippocrate convergent tous vers un unique but : le bien-être par la santé. Tout y est conçu pour vous inspirer à faire émerger le meilleur de vous-même et vous donner des moyens de croître votre plein potentiel. Suivez-le sur Instagram au @club.hippocrate pour ne rien manquer des développements!

Pour plus d’info : clubhippocrate.ca!

Piri Piri

Une cuisine savoureuse

Piri Piri Hochelaga est un concept portugais, premier du genre au Québec.

Piri Piri a su transformer la traditionnelle cuisine portugaise, riche, fraîche et généreuse, en un concept rapide tout en préservant les saveurs et l’authenticité de cette cuisine. Tous les repas sont préparés devant les clients. Vous y trouverez la fameuse sauce Piri Piri qui garnit leurs poulets et leurs grillades ainsi qu’une variété de plats traditionnels, de bols santé, de sandwichs et de délicieux accompagnements tels que les patates rôties au four et leurs frites assaisonnées.

Piri offre une cuisine savoureuse, un bon rapport qualité-prix et un service axé sur la famille et la tradition.

Pour plus d’info : piri-piri.ca!

Et puis, on va où? 😊

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.