Pleins feux sur la culture, l’art et le patrimoine

La Vague estivale, c’est plus de 200 activités et spectacles gratuits pour tous les goûts et pour tous les âges offerts dans l’arrondissement de RDP-PAT. Concerts dans les parcs, Club de lecture TD, activités dans les bibliothèques, expositions intérieures et extérieures, découvertes du fleuve et de la rivière, cinéma en plein air, et plus encore!

Tableau Cité Mémoire de Pointe-aux-Trembles

Vivez l’expérience interactive Cité Mémoire établie en permanence à la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles! Ce tableau intitulé La Pointe de l’Île, écrit et imaginé par les artistes Michel Lemieux et Michel Marc Bouchard, témoigne des faits historiques marquants du quartier de Pointe-aux-Trembles, racontés à travers une narration tout en musique et en images.

Pour profiter pleinement de cette oeuvre magistrale, téléchargez l’application Montréal en Histoires et rendez-vous à la place du Village. La projection complète, d’une durée approximative de 20 minutes, est présentée en boucle du mardi au dimanche, de la tombée de la nuit à 23 h.

Orchestre Métropolitain de Montréal

La population est invitée à une évasion musicale extraordinaire en compagnie des musiciens réputés de l’Orchestre Métropolitain, sous la direction de la cheffe Naomi Woo. Le spectacle L’OM prend l’air aura lieu le mercredi 5 juillet à 20 h, au parc Armand-Bombardier. Un événement gratuit à ne pas manquer!

Spectacles en plein air

La Vague estivale propose divers spectacles en plein air, notamment : Sara Dufour – 6 juillet, à 19 h, au parc Saint-Jean-Baptiste

Tournée des quartiers – Montréal complètement cirque – 7 juillet, de 18 h à 21 h, à la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

Série Festiculture Rivière – Corneille – 14 juillet, à 19 h, au parc Armand-Bombardier

Série Festiculture Rivière – Code Rivière, une enquête immersive – 15 juillet, de 17 h à 21 h, au parc Armand-Bombardier

Fausse Balle – Théâtre Hors Taxes – 22 juillet, à 20 h 30, au parc Daniel-Johnson

Faut toujours faire comme les grands – Les Petites Tounes – 8 août, à 19 h, au parc Saint-Jean-Baptiste

Richard Séguin – 10 août, à 19 h, au parc Marcel-Léger

Les malheurs de Sophie – Théâtre La Roulotte – 15 août, à 10 h 30 et à 19 h, au parc Saint-Jean-Baptiste

Cinéma en plein air

Huit œuvres cinématographiques seront projetées à l’extérieur tout au long de la saison estivale, que ce soient des films documentaires, des longs métrages ou des films d’animation.

Pour en savoir davantage, visitez le montreal.ca/riviere-des-prairies-pointe-aux-trembles et abonnez-vous à leurs réseaux sociaux !

