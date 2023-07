Des installations sportives variées

Patinoire extérieure réfrigérée Bleu Blanc Bouge

Durant la saison hivernale, on peut y faire du patinage libre et jouer au hockey. Aussi, durant la fin de semaine, il est possible d’emprunter gratuitement des patins, des casques et des protège-cous.

Parc Hayward

Renseignements : montreal.ca/lasalle

Réservations : lsl_reservations@montreal.ca