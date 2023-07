L’été en cavale : la programmation estivale de LaSalle

Jusqu’au 31 août 2023, L’été en cavale présente une offre événementielle riche et variée : musique, cirque, théâtre, ateliers de médiation culturelle, activités ludiques et de mise en forme ne sont qu’un aperçu des sorties culturelles et de loisirs qui attendent la population laSalloise.

Spectacles à découvrir

Duo Loco-Motion – Anouk Vallée-Charest et Ryunosuke Yamazumi Art du cirque

Samedi 29 juillet 2023 – 14 h 30 – 30 min.

Parc Ménard

Arbracadabra – Toxique Trottoir Théâtre de rue

Samedi 5 août 2023 – 14 h 30 – 60 min.

Parc des Rapides (boul. LaSalle et Bishop-Power)

Avant de devenir un arbre – La Fille du Laitier Théâtre

Samedi 12 août 2023 – 14 h 30 – 60 min.

Parc Leroux

Les malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur – Le Théâtre La Roulotte Théâtre

Lundi 14 août 2023 – 10 h 30 – 50 min.

Parc Ménard

La Familia – L’Aubergine Théâtre de rue

Samedi 26 août 2023 – 14 h 30 – 40 min.

Parc Lefebvre

Fausse Balle : Un spectacle sur un terrain de baseball près de chez vous! – Le Théâtre Hors Taxes Théâtre pour adulte

Mercredi 30 août 2023 – 20 h – 70 min.

Parc Riverside (Stade Éloi-Viau)

Pour en savoir davantage sur la programmation, visitez le montreal.ca/lasalle ou abonnez-vous à leurs réseaux sociaux !

