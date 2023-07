Manger, c’est un “spicy-y-bien“!

Vous aimez les sensations piquantes, fumées et épicées? Le sentiment que la température de votre corps monte d’un cran à chaque bouchée? Vous êtes fascinés par les piments oiseaux, bananes, habanero, tabasco ou de Cayenne? Si oui, il vous faut lire et découvrir ce qui suit :

Les sauces Firebarns inc

Du piquant d’ici, fait à Lévis!

La sauce repose sur une base de piments de Cayenne vieillis dans la dignité et spécialement apprêtés pour épicer les ailes de poulet et vos plats préférés! Compagnon idéal pour vos soirées multisports à la télé, vos partys pizza à volonté et vos marathons de mac n cheese hot & spicy, les sauces Firebarns sont tout simplement parfaites pour vous enflammer les papilles cet été. Un produit 100% préparé et embouteillé à leur usine de Lévis. Yé!

Pour plus d’info: firebarns.com

Piko peppers

Chaud devant, chaud!

Fondée en août 2019, Piko peppers est une fabrique de sauces piquantes artisanales composée de deux personnes assez spicy merci : Jean-Phillipe Ledoux et Valérie Day. En 2021, ces deux spécialistes du piquant sont sortis de la confidentialité en ouvrant la boutique de leurs rêves avec la ferme intention d’y vendre des sauces de rêves et plus encore: la microsaucerie Chez Piko.

Située sur le Plateau Mont-Royal, la boutique Chez Piko est unique en son genre, un endroit où promouvoir l’achat local et travailler main dans la main avec des producteurs locaux est tout sauf… loco. Au passage, leur sauce piquante Piko Riko a été présentée à l’émission américaine Hot ones (saison 19), où l’animateur Sean Evans a déclaré que la Piko Riko était l’une de ses tops 5 sauce préférées à vie. Depuis, on en retrouve en vente un peu partout, ici et maintenant, là-bas comme ailleurs.

Pour plus d’info: microsauceriepikopeppers.com

L’arrache Gueule

De la chaleur dans vos assiettes

L’arrache Gueule est né d’une grande passion pour les piments, les saveurs et, bien évidemment, le piquant. Pas la sensation de brûlure infernale qui enflamme d’un seul coup les papilles, mais bien la combinaison harmonieuse d’ingrédients savoureux qui donne envie de cuisiner 1001 repas en les rendant tous plus adéquatement épicés. Sur l’échelle Scoville du piquant, les mélanges proposés par L’arrache Gueule sont incomparables pour s’initier en douceur à cet univers haut en saveur.

Que ce soit leur sauce à base de sirop d’érable ou encore leur surprenante moutarde à l’ananas, on retrouve chez L’arrache Gueule une belle variété de goûts et de couleurs dans lesquelles les piments de tout acabit sont à l’honneur. Petite entreprise basée dans la région des Laurentides, L’arrache Gueule vient peut-être de souffler sa première bougie, mais ses produits sont disponibles dans déjà près de 90 points de vente à travers la province. Une belle occasion d’ajouter un peu de chaleur dans votre assiette!

Pour plus d’info: larrachegueule.ca

