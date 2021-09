Passer par TikTok pour calmer l’anxiété des jeunes

La campagne de prévention de l’anxiété chez les jeunes Respire. Laisse pas ton stress avoir le dernier mot! est de retour pour une nouvelle édition. Cette année, pour rejoindre les jeunes là où ils se trouvent, des capsules sont mises en ligne depuis la mi-août sur la plateforme TikTok.

C’est la première fois qu’un OBNL, en partenariat avec la Direction de santé publique, tente cette approche et passe par le biais de ce réseau social pour rejoindre les jeunes. Et ça marche: les vidéos des humoristes Rosalie Vaillancourt et Mehdi Bousaidan ainsi que de l’influenceur Massi Mahiou ont cumulé des centaines, voire des milliers, de mentions «J’aime» sur le compte Tuaslederniermot.

En plus d’être rigolotes, ces vidéos ont une vocation de sensibilisation et de pédagogie, autant auprès des jeunes que leurs parents et intervenants. Elles les invitent à visiter le site de la campagne, où ils pourront découvrir la panoplie de ressources qui s’offre à eux. Parmi celles-ci, des définitions, des outils et des organismes spécialisés en anxiété.

L’objectif de l’initiative est de «susciter la discussion à propos de l’anxiété et du stress, de mieux comprendre la situation et d’offrir des pistes d’intervention intéressantes pour une santé mentale positive et une saine utilisation des écrans», explique Katherine Vanda, consultante en communication pour cette campagne TikTok.

Cette initiative survient alors que TikTok, application extrêmement populaire auprès des adolescents, lance de nouvelles fonctionnalités pour prendre soin de la santé mentale de ses jeunes utilisateurs. Des informations sur des ressources d’aide locales et des contenus éducatifs se trouvent maintenant dans sa barre de recherche.