De nouveaux vélos Louis Garneau

L’entreprise québécoise Louis Garneau confirme le lancement d’une nouvelle ligne de bicyclettes pour enfants.

Louis Garneau a en effet signé une nouvelle collection de bicyclettes pour enfants et celle-ci sera accessible seulement en ligne à partir de ce mardi 13 décembre 2022. Parmi ces modèles, on retrouvera quatre modèles exclusifs, ultralégers et plus techniques.

«À l’âge de trois ans, mon père m’a offert mon premier vélo, un petit vélo usagé italien. Ce vélo a changé ma vie. J’ai vécu l’expérience du premier moyen de transport autonome dans la vie d’un enfant: la bicyclette. J’avais l’impression que je pouvais aller partout, même parfois que je pouvais voler. Mon but ultime avec ce tout nouveau vélo est d’en faire profiter le plus d’enfants possible», a expliqué Louis Garneau.

Ces nouveaux modèles seront munis de freins performants, ergonomiques, parfaits pour l’apprentissage des tout-petits. Ces vélos passent du simple vélo d’équilibre au vélo de taille 20 pouces.

À l’approche des Fêtes, 20 exemplaires seront d’ailleurs remis à Centraide.

Et Monsieur Garneau offre même la possibilité aux enfants d’obtenir une médaille d’or…

«Parce que si votre enfant est en équilibre un jour, c’est une première victoire, une première réalisation. J’ai vécu un moment magique la fois où j’ai réussi à me tenir en équilibre et je m’en suis rappelé toute ma vie. J’ai le goût de partager avec votre famille ce moment d’émotion, ce moment de petite victoire dans la vie de votre enfant», explique le créateur.