Casserole aux œufs, bacon et kimchi

Apportez une touche de fusion asiatique à vos brunchs avec cette délicieuse casserole aux œufs remplie de savoureux champignons, de bacon et de kimchi. Fait avec des œufs canadiens frais, locaux et de haute qualité, ce plat du chef Minh Phat plaira à tous et est parfait pour vos prochaines réceptions.

Par le chef Minh Phat

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 25 min

Donne : 4 portions

INGRÉDIENTS

5 tranches de bacon

1 tasse (250 ml) de kimchi

1 oignon espagnol

½ tasse (125 ml) de champignons de Paris

1 tasse (250 ml) de tomates, en dés

1 c. à table (15 ml) d’ail, haché

2 tasses (500 ml) de jeunes épinards

2 c. à table (30 ml) de sauce soya légère

2 c. à table (30 ml) de sirop d’érable

1 c. à table (15 ml) de gochujang (pâte de piments rouges)

4 œufs

1 baguette ou 4 tranches de pain grillé

PRÉPARATION

Étape 1 :

À l’aide d’un couteau bien tranchant, couper le bacon en petits morceaux d’environ 0,2 pouce (0,5 cm).

Étape 2 :

Hacher finement le kimchi, l’oignon espagnol et les champignons et couper les tomates en dés.

Étape 3 :

Dans une poêle en fonte ou une poêle à frire de 8 pouces (20 cm), frire le bacon à feu moyen jusqu’à ce qu’il soit croustillant.

Étape 4 :

Ajouter l’ail, l’oignon et les champignons hachés et faire sauter 2 minutes.

Étape 5 :

Ajouter les jeunes épinards.

Étape 6 :

Ajouter les tomates en dés, le kimchi, la sauce soya légère, le sirop d’érable et le gochujang, et cuire 15 minutes à feu moyen-doux.

Étape 7 :

Transférer dans un plat de cuisson de 8 pouce (20 cm).Omettre cette étapesi vous utilisez une poêle en fonte.

Étape 8 :

Casser les œufs sur le dessus et terminer la cuisson au four de 5 à 10 minutes à 350 °F (180 °C), ou jusqu’à ce que les blancs d’œufs soient bien cuits.

Étape 9 :

Servir avec des tranches de baguette ou de pain grillé.