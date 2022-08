Catherine Peach lance une première collection de bijoux, Appy 

Des smileys et des soleils; Catherine «Peach» Paquin aurait difficilement pu faire une première collection de bijoux plus à son image que ça! Baptisée Appy, l’entreprise est le nouveau projet de la créatrice de contenu qui s’est fait connaître en remportant OD Grèce et qu’on a pu voir cet hiver à Big Brother Célébrités.

Cette première collection est composée de 13 bijoux – soit trois bagues, trois chaînes, trois paires de boucles d’oreilles et quatre breloques – tous faits en acier inoxydable et plaqué en or 18 carats. On trouve des symboles comme des cœurs et des croissants de lune pour une touche ludique.

Je suis fière de chaque morceau créé, comme notre merveilleuse bague soleil qui, au centre, possède une pierre citrine. […] Notre breloque cœur qui s’ouvre est notre pièce chouchou de la collection, on l’appelle le porte-bonheur. Catherine Peach

Catherine Peach, qu’on peut suivre dans la websérie Sur la route, a su créer un engouement pour sa compagnie ces dernières semaines. Pour preuve, la page Instagram d’Appy comptait déjà près de 20 000 abonné.e.s avant même que la collection ne soit dévoilée.

Si tout va bien, d’autres collections verront le jour au fil des saisons.

Gracieuseté Appy

Les bijoux d’Appy sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne et coûtent entre 15 $ et 115 $ chacun.