Mises en chantier en baisse pour un 6e mois de suite au Québec

Dans les principaux centres urbains de la province, on a recensé 2424 habitations mises en chantier en février, soit une diminution de 6% sur le même mois en 2022. Il s’agit d’une sixième diminution consécutive et d’un huitième recul en neuf mois.

Ce repli des données compilées par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) limité à 6% en février s’avère presque une bonne nouvelle. En effet, les résultats avaient été catastrophiques lors des deux mois précédents. Les baisses des mises en chantier s’élevaient alors à 45% en janvier et à 44% en décembre.

«Nous continuons néanmoins d’anticiper un fort ralentissement de la construction résidentielle au cours des prochains mois. Ce scénario est la conséquence directe de la remontée abrupte des coûts de financement», explique Paul Cardinal, directeur du service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

Plus spécifiquement, les fondations de seulement 206 maisons individuelles ont été coulées en février au Québec, ce qui représente une baisse de 20 %. Le recul a été beaucoup moins prononcé du côté des logements collectifs. Avec 2218 mises en chantier, la diminution s’établit à 4% par rapport à février 2022.

Répartition par région

Sur le plan géographique, les régions de Gatineau (584 mises en chantier) et de Québec (524 unités) ont en quelque sorte sauvé la mise. Il s’agit de hausses respectives de l’ordre de 51% et 33%. Du côté de Drummondville, on note une certaine stabilité avec un nombre équivalent à l’année précédente de 33 mises en chantier.

Par contre, pour les régions de Sherbrooke (36 unités), de Trois-Rivières (38 unités), de Saguenay (20 unités) et de Montréal (888 unités), le mois de février 2023 s’est avéré plus morose que l’an dernier. Ces cumulatifs représentent des baisses de l’ordre de 73%, 50%, 35% et 23% respectivement.

Enfin, l’APCHQ note finalement une baisse de l’ordre de 33% dans les plus petits centres urbains (10 000 à 99 999 habitants) de la province. En tout, 334 mises en chantier y ont été dénombrées le mois dernier.

Coup d’œil aux données compilées au Québec en février 2023. Tableau gracieuseté – APCHQ

