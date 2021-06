5 crèmeries véganes à découvrir

Les options véganes où se sucrer le bec se multiplient à Montréal. Que ce soit en utilisant des bases de soya, de coco ou d’avoine, voici les crèmeries qui redoublent d’inventivité pour créer des cornets au goût et à la texture uniques.

Swirl (Plateau-Mont-Royal)

Ce glacier de la rue Rachel offre une «crème molle sans crème» grâce à une préparation maison au lait de coco. Il sert également des sorbets confectionnés avec des fruits de saison frais. Le tout est préparé directement dans le local niché sur le Plateau-Mont-Royal.

Iconoglace (Petite-Patrie)

Depuis l’an dernier, la Petite-Patrie abrite ce bar laitier qui propose plusieurs desserts à base de plantes des plus créatifs. On salive entre autres devant le Miami Vice, un sundae qui rappelle la Key Lime Pie et le sandwich décadent de crème glacée à saveur de pâte à biscuit, vanille et brownie.

La Royale (Villeray et Rosemont)

Les trois cafés Larue et fils se sont dotés pour la première fois d’une petite crèmerie cet été. Sous la marque aux couleurs pétillantes La Royale, on y sert le rêve des indécis : une seule concoction de vanille de Madagascar et crème de coco en spirale avec le sorbet aux fruits du moment.

Hoche Glacé (Hochelaga-Maisonneuve)

Cette crèmerie du quartier Hochelaga-Maisonneuve offre des coupes glacées sans produits laitiers aux saveurs aussi succulentes que caramel-coco-fleur sel, chocolat maison et fruits des champs. On peut également goûter à la spécialité de la maison, une molle végane à base de soya, ou se régaler de biscuits glacés et de tourbillons.

Crèmerie Meu Meu (Plateau-Mont-Royal)

Les couleurs des crèmes glacées y sont peut-être moins vibrantes que dans les grandes franchises, mais celles-ci témoignent de la grande qualité des arômes. La vanille vient de Madagascar et le chocolat de Hollande. Doyenne des crèmeries artisanales, Meu Meu propose une panoplie de choix de crème glacée au lait d’amande, de laits frappés au soya et de sorbets à la liste d’ingrédients épurée. Les passants s’agglutinent devant cette façade jaune emblématique de la rue Saint-Denis depuis 1989.

C’est quoi, une crème glacée végane ?

Comme tous les substituts au lait de vache, la crème glacée végane peut être confectionnée à partir d’amande, de soya, d’avoine ou de coco. Ces bases rappellent bien le goût sucré d’une glace traditionnelle. Mais c’est avec le lait de coco qu’on obtient la texture la plus lisse et onctueuse en bouche. La plupart des commerces utilisent la racine de chicorée, un stabilisant végétal, en guise de liant. Il suffit ensuite d’ajouter le parfum désiré. Les crèmes glacées à base de plantes sont habituellement sans lactose ni gluten. Les sorbets sont, quant à eux, véganes par défaut, car ils sont constitués de fruits, d’eau et de sucre.

C’est pour qui ?

Pour tout le monde! «Je ne suis pas végane, confesse Guillaume Adan, copropriétaire de la crèmerie La Royale, mais j’ai toujours préféré les crèmes glacées sans produits laitiers, simplement parce qu’elles sont délicieuses. C’est un choix gourmand, plutôt qu’une idéologie.» Aussi, qui dit végétalien ne veut pas nécessairement dire santé. «On me pose souvent la question si notre crème glacée est bonne pour la santé, mais elle n’en demeure pas moins une gâterie. On mange un cornet, végane ou non, pour le plaisir avant tout», précise-t-il.