5 nouveaux restos et bars pour relever vos sorties

Passeport vaccinal en main, vous avez entrepris une tournée des salles de spectacle, mais une fois le ventre creux, vous êtes pris au dépourvu: «Oussé qu’on mange?» À force de rester encabané, vous n’avez pas actualisé votre carnet d’adresses branchées? Métro vous sert une mise à jour gourmande et vous présente cinq nouveaux restaurants.

Quand on met les pieds dans cette nouvelle adresse de la rue Rachel, on oublie automatiquement le brouhaha montréalais. On est ailleurs. C’est que l’endroit qui abritait autrefois le bar La Quincaillerie est maintenant doté d’un immense alambic (en service), mais également de cuves métalliques dans lesquelles sont directement branchés les futs de bières. Parce que, oui, tout est brassé et distillé sur place. Des gins aux eaux-de-vie de fruits et de noix jusqu’à la New England IPA maison et autres créations houblonnées.

Et le ventre n’est pas en reste. On peut compter sur un menu tout en fraîcheur élaboré par Léon Buser-Rivet (Monarque) qui invite au partage. Des plats simples mais magnifiquement présentés.

Lors de notre visite, nous avons été conquis par la fine tartine de chanterelles, mais avons également regardé avec envie toutes les assiettes qui passaient sous nos yeux. Le secret? Les légumes et les herbes fraîches récoltés à même le toit de la distillerie. La ville avait indéniablement besoin d’un projet pilote aussi abouti.

Projet Pilote

Sur place

Quartier : Plateau

80, rue Rachel Est, Montréal

Ouvert de 16h à minuit du lundi au mercredi, et de 16h à 1h du jeudi au samedi

Pincette

Les assiettes à base de homard du restaurant Pincette dans le Vieux-Port de Montréal

Amateurs de homards, vous êtes servis. Le Vieux-Port accueille un bar entièrement dédié au populaire crustacé qui nous transporte au bord de la mer. Ici, ça sent les vacances à l’année.

Comment voulez-vous votre homard? Grillé, en brochette, en mac n’ cheese, en club sandwich ou en poutine? Pincette se chargera de le magnifier et (souvent) de le décortiquer pour vous. Y sont aussi proposés des huitres du moment et autres produits de la mer pour sustenter tout le monde.

Dans notre verre, on se laisse tenter par leurs vins majoritairement nature et soigneusement sélectionnés pour mettre en valeur les subtilités des fruits de mer. Une belle addition au Groupe Expérience Vieux-Montréal, qui possède aussi le Nelli, Kyo, et le William Gray, notamment.



Pincette

Pour emporter et sur place

Quartier: Vieux-Montréal

94, rue Saint-Paul Est, Montréal

Ouvert le mercredi et jeudi de 16h à 23h, et du vendredi au dimanche de 15h à 23h

Le Pontiac

La pizza Le Gros Mac du restaurant Le Ponctiac piloté par le chef Dany St-Pierre

C’est un café, c’est une pizzeria, mais c’est surtout le dernier restaurant de Dany St-Pierre. Le sympathique chef a emporté ses fameuses pan pizzas de Saint-Lambert pour maintenant les servir sur le Plateau.

Ouvert du matin (10h ou 11h) au soir, Pontiac offre le petit-déjeuner (smoothies, sandwichs déjeuners et café de la Brûlerie Faro) pour démarrer la journée du bon pied et propose même le brunch la fin de semaine. Puis on s’y retrouve plus tard pour y déguster l’une de leurs décadentes pizzas à la croûte épaisse et croustillante toutes plus originales les unes que les autres. Craquerez-vous pour celle à la soupe à l’oignon ou «Le Gros Mac», garnie façon cheeseburger avec cornichons et sauce spéciale?

On accompagne le tout d’une salade gourmande, d’une burrata «toute garnie» (pêches, piment et estragon) et d’un verre de vin issu de leur carte généreusement garnie de vins orange. Ne manquez pas de goûter à leur surprenant panini-gelato!

Le Ponctiac

Pour emporter ou sur place (terrasse)

Quartier: Plateau

701, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Ouvert de 11h à 23h en semaine, et de 10h à 23h les samedi et dimanche

Pichai

Des plats servis au restaurant Pichai

Vous aimez le pad thaï? On n’en sert pas chez Pichai. Oui, leur spécialité est la cuisine thaïlandaise, mais on mise ici sur des plats que les papilles occidentales méconnaissent. Et c’est tant mieux.

Pichai sert notamment du Sai krok Isan, un étonnant mélange de saucisses fermentées servies sur riz collant, qu’on mange entre deux bouchées de chou, gingembre et piment. Ça le fait, vraiment! Sinon, il faut absolument commander le Hed Nam Tok, une savoureuse salade de champignons marinés ou encore le Gai Yang, un demi-poulet grillé servi avec une sauce au tamarin et de la coriandre, qui nous offre un parfait équilibre sucré-salé.

La sélection de vins aussi nous déstabilise, dans le bon sens. On a droit à une chouette sélection de jus funkys qui titillent nos papilles et accompagnent les spécialités de la maison à la perfection. Clairement, le «grand frère» du populaire resto Pumpui a de quoi exciter les gastronomes curieux.

Pichai

Pour emporter ou sur place

Quartier : Rosemont–La Petite-Patrie

5985, rue St-Hubert, Montréal

Ouvert du mercredi au dimanche de 17h à 23h

Sauvage

Le plateau de fromages du restaurant Sauvage

Envie de faire la fête (sauvagement ou pas) tout en vous régalant d’un succulent menu méditerranéen? Direction le Vieux-Port, où vient d’ouvrir Sauvage dans l’ancien local du Joverse, un bar autrefois très couru.

On commence la soirée sur la terrasse animée, on la poursuit à l’intérieur quand la fraîcheur de l’automne nous rattrape. Si on a envie de plus d’intimité, rendez-vous au bar du sous-sol surnommé GROTTO.

Un p’tit (ou gros) creux? On partage un généreux plateau de mezzes, puis on se laisse tenter par un tartare juste assez relevé ou encore des fruits de mer et des pièces de viande parfaitement grillées. Le menu varié promet de satisfaire toute la tablée.

À boire: pas moins de 28 cocktails originaux judicieusement conseillés par le mixologue sur place, une sélection de bières et une carte des vins abordable, certes restreinte mais offrant plusieurs choix de vin au verre.

Sauvage

Sur place

Quartier : Vieux-Montréal

52 et 54 rue Saint-Jacques, Montréal

Ouvert du mercredi au dimanche de 18h à 2h

À ajouter au carnet :

Babacool (Méditerranéen – Vieux-Montréal)

Bar à Flot (Buvette – Mile End)

Barranco (Péruvien – Plateau)

Café Osmo (Japonais – Quartier des spectacles)

G.O.A.T. Grill (Poulet portugais – Saint-Henri)

Place Carmin (Français – Cité du Multimédia)

Restaurant H3 (Fine cuisine – Centre-ville)

Sep Lai (Laosien – Pointe-Saint-Charles)

Sobremesa (Fine cuisine – Westmount)