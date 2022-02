Recette – Potage repas au cari rouge, crevettes et edamames

Pour chasser la grisaille ou faire fondre – mentalement – les derniers bancs de neige, ça prend ce réconfortant potage repas coloré et surtout bien relevé. Chai-yo!

«Ce potage évoque pour moi toute la beauté de la Thaïlande. Un aller direct pour l’Asie du Sud-Est en un seul bol.» – Geneviève Plante, autrice du blogue culinaire et livre Vert Couleur Persil.

POTAGE REPAS AU CARI ROUGE, AUX CREVETTES ET AUX EDAMAMES



Portions 2

INGRÉDIENTS (BIOLOGIQUES)

1 filet d’huile de pépins de raisin

1 moyen oignon jaune, ciselé

60 ml (1⁄4 tasse) de pâte de cari rouge maison ou du commerce

2 gousses d’ail, pelées et pressées

1 bâton de citronnelle, émincée (découper la partie dure, puis enlever la première couche)

250 ml (1 tasse) d’eau fraîche

375 ml (1 1⁄2 tasse) de lait de coco

30 ml (2 c. à soupe) de sauce au poisson (nuoc-mâm)

20 ml (1 c. à soupe + 1 c. à thé) de sirop d’érable

Jus de 1 1⁄2 lime

Une douzaine de crevettes crues (calibre 21-25) décortiquées, déveinées et avec queues

165 g (1 tasse) de fèves edamame écossées

75 g (1⁄2 tasse) de vermicelles de riz, cuites

Poivre du moulin, généreusement

Garniture

4 quartiers de lime

40 g (1⁄4 tasse) d’arachides hachées grossièrement

1 grosse poignée de coriandre fraîche, ciselée

2 petits piments oiseau, en rondelles

PRÉPARATION

1. Dans un grand chaudron, faire chauffer le filet d’huile à feu moyen. Ajouter l’oignon, la pâte de cari, l’ail, la citronnelle, le poivre et faire revenir environ 1 minute.

2. Ajouter l’eau, le lait de coco, la sauce au poisson, le sirop d’érable, le jus de lime et porter à ébullition.

3. Dès l’apparition des premiers bouillons, réduire la température et ajouter les crevettes et les fèves edamame. Cuire jusqu’à ce que les crevettes soient à point.

4. Dans chacun des deux bols de service, disposer les vermicelles, le mélange du potage et décorer de quartiers de lime, d’arachides, de coriandre et de rondelles de piments oiseau. Servir et déguster immédiatement.

Cette recette est issue du livre Vert Couleur Persil : Mes recettes simples et gourmandes publié aux Éditions La Presse. (144 pages/32,95$)