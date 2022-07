Brochettes satay de dindon thaï (Gai Nuang Satay)

Tout le monde autour du barbecue! On cuisine cette recette facile et festive de la cheffe thaïlandaise Nuit Regular, à qui on doit les fameux restaurants torontois Pai, Sabai Sabai, Sukothai et Kiin.

Portions : 10 à 12 brochettes

Temps de préparation : 10 minutes + une nuit pour la marinade + 30 minutes de macération

Temps de cuisson : 18 minutes

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe de graines de coriandre, grillées

¼ de tasse de citronnelle tranchée finement

¼ de tasse de tiges de coriandre tranchées finement

2 c. à soupe d’eau

1 c. à soupe de poudre de curcuma

2 c. à thé de poudre de cari

1 c. à thé de fécule de tapioca (manioc)

1 ½ c. à thé de sel de mer

¼ c. à thé de poivre blanc moulu

2 c. à soupe de lait évaporé

1 c. à soupe + 1 ½ c. à thé de sauce soya légère.

1 c. à soupe + 1 ½ c. à thé de sauce d’huître thaïe

1 c. à soupe de lait condensé sucré

¼ de tasse d’huile de canola ou d’huile végétale + un peu plus pour la cuisson au gril.

1 ½ lb/675 g de cuisse de dindon désossée et sans peau, coupée en morceaux de la grosseur d’une bouchée.

½ tasse de lait de coco bien agité, pour badigeonner.

Sauce aux arachides, pour servir (la recette ci-dessous).

12 brochettes en bambou de 6 pouces

Sauce aux arachides

1 c. à soupe de pâte de cari rouge

1 c. à soupe de poudre de cari

1 tasse de lait de coco

1 c. à soupe de cassonade

1 c. à thé de sauce soya légère

½ c. à thé de sauce de poisson thaï

¾ tasse de beurre d’arachides croquant

PRÉPARATION

Pour la marinade et les brochettes

Dans un mini robot culinaire, pulser les graines de coriandre jusqu’à ce qu’elles soient bien broyées. Ajouter la citronnelle, les tiges de coriandre et l’eau et pulser jusqu’à ce que le tout soit haché finement. Transférer le mélange dans un grand bol et ajouter le reste des ingrédients de la marinade satay. Bien mélanger pour combiner le tout. Ajouter les morceaux de dindon et remuer pour bien les enrober de sauce. S’assurer que le dindon est entièrement enrobé. Recouvrir le bol d’une pellicule en plastique et le placer au réfrigérateur pour mariner pendant au moins 1 heure ou une nuit. Macérer 12 brochettes en bambou (de 6 pouces) dans de l’eau froide pendant au moins 30 minutes. Enfiler le dindon mariné sur une moitié de chaque brochette et mettre de côté. Préparer le gril pour une cuisson directe à feu vif. Badigeonner le gril d’un peu d’huile supplémentaire pour éviter que les brochettes de dindon ne collent au gril. Placer les brochettes de dindon sur le gril et les cuire jusqu’à ce qu’elles commencent à carboniser, environ 8 à 10 minutes. Retourner et badigeonner l’autre côté avec du lait de coco lorsque le dindon commence à se dessécher. Cuire pendant 6 à 8 minutes supplémentaires, jusqu’à ce que le dindon soit bien carbonisé et que la température interne atteigne 165 °F.

La cheffe thaïlandaise Nuit Regular / Photo : Gracieuseté



Pour la sauce aux arachides :

Dans un petit bol, ajouter la pâte de cari et la poudre de cari. Bien mélanger ensemble et mettre de côté. Dans une petite casserole à feu moyen, ajouter le lait de coco et porter à ébullition. Ajouter le mélange de pâte de cari et remuer pour bien combiner le tout. Laisser mijoter pendant 2 minutes, en remuant de temps en temps. Éteindre le feu. Ajouter la cassonade, la sauce soya légère et la sauce de poisson et remuer jusqu’à ce que le sucre soit dissous. Ajouter le beurre d’arachides et remuer pour bien le mélanger. Servir avec les brochettes satay.